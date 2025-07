Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La presidenta del consell comarcal de l’Alt Urgell, Josefina Lladós, ha mostrat la seva “por” que la Seu d’Urgell acabi formant part de l’àrea metropolitana del Principat. Així ho va afirmar en declaracions al mitjà Pirineus Digital.

Lladós va explicar que “darrere de tot això també hi ha la voluntat de tornar a generar operacions immobiliàries d’especulació que en res beneficia la comarca”, tot apuntant que “nosaltres també haurem de dir alguna cosa”.

També es va posicionar l’alcalde de la localitat, Joan Barrera, assenyalant al mitjà català que “la Seu d’Urgell ha de tenir més caràcter propi atenent el seu projecte de territori més enllà d’Andorra”. D’aquesta manera, Alt Urgell ha demanat aquesta setmana la creació d’un espai per debatre sobre la situació de l’habitatge amb Andorra, segons va informar el mitjà català.

Recordem que aquesta va ser una de les propostes esmentades el passat dimecres per l’economista Gonzalo Bernardos a la conferència Noves idees sobre polítiques d’habitatge organitzada per l’Associació de Propietaris de Béns Immobles. Per Bernardos la capital de l’Alt Urgell disposa de molts terrenys edificables que el Principat no té. Per això, cal “començar a comprar i construir perquè la Seu d’Urgell formi part de la seva àrea metropolitana”, va esmentar l’economista.