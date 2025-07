Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'economista Gonzalo Bernardos va avisar als residents espanyols sobre estar més de 183 dies fora del Principat. "Hisenda sap que molts dels que esteu a Andorra teniu diversos telèfons, un que es queda a Andorra i un altre que ronda per aquí -referint-se a Espanya- així que vigila si estàs a Espanya més de 183 dies, perquè et pescaran i et posaran una multa que recordaràs molt de temps". Aquestes van ser les seves declaracions al programa de La Sexta 'La Sexta Xplica', dirigides a l'inversor immobiliari resident, Pascual Ariño.

"Compte amb els espavilats, que el truc dels dos telèfons ja se'l sap Hisenda", va insistir Bernardos, tot dient-li a Ariño que "et veiem massa per aquí, així que vigila".

La legislació no permet estar fora del Principat més de 183 dies

La legislació obliga a una persona titular d'una autorització de residència i treball per compte propi a residir a Andorra, com a mínim, 183 dies l'any, llevat que es tracti d'un professional lliberal.