Les contractacions sense el nivell de català requerit a l’àrea de medicina legal i forense i al servei d’atenció domiciliària, que necessitaven més treballadors de manera “urgent i inajornable”, van obrir la porta a flexibilitzar l’exigència de la llengua. Un fet que la consellera general del PS, Susanna Vela, no va compartir.

Vela va destacar la importància de protegir el català i va proposar mesures alternatives per a aquestes situacions, com ara la de fer un examen per demostrar coneixements mínims abans d’accedir al càrrec. El cap de Govern, Xavier Espot, va descartar la idea i va apuntar que és “més raonable” el procés que s’ha seguit, mitjançant el qual els dos treballadors tenen dos anys per aconseguir la titulació i que, en qualsevol cas, els informes del forense hauran de ser en català, tal com exigeix la llei. A més, ambdós treballadors rebran facilitats per aprendre el català i poder acreditar el nivell al més aviat possible.

Es busca un encaix per aquells que dominin la llengua, però no tinguin títol

El debat també va abordar aquelles persones que parlen català, però que, per haver estudiat en un sistema educatiu en un altre idioma, no tenen el títol. Sobre aquests casos, Espot va dir que establiran “alguna disposició transitòria” perquè puguin acreditar el nivell de llengua i no es vegin discriminades a l’hora de presentar-se a concursos.

El departament de Cultura també treballa per doblar les convocatòries de l’examen.