La consellera de Concòrdia Núria Segués ha demanat avui a la ministra Molné per l'activitat de la plataforma OnlyFansFernando Galindo

Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

El Govern ha encarregat un estudi per determinar si els serveis que s'ofereixen a la plataforma OnlyFans es poden equiparar a la prostitució tradicional i, per tant, si poden ser prohibits. Així ho ha explicat la ministra d'Interior i Justícia, Esther Molné, en resposta a una pregunta formulada per Concòrdia a Nuria Segués.

La pregunta de Segués volia saber si es podria denegar l'entrada al país a aquelles persones que vinguin a crear contingut a OnlyFans. Sobre aquest tema, Molné ha indicat que no es plantegen la denegació selectiva de sol·licituds, però que sí que estan estudiant la qüestió.

La legislació actual penalitza la prostitució amb contacte físic, però la investigació encarregada pel Govern aclarirà si la sol·licitud d'activitats sexuals en línia també pot ser considerada il·legal i, per tant, susceptible de sanció, tal com ha explicat la ministra.