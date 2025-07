Engegat el procés electoral per escollir nou comitè d'empresa al SAAS

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La direcció del SAAS ha comunicat avui als treballadors l'inici del procés per escollir un nou comitè d'empresa després de rebre la notificació del departament de Treball avalant la sol·licitud d'eleccions presentada el passat 7 de març. Es tracta d'una petició impulsada per un grup d'empleats que representava més del 15% de la plantilla amb dret a vot tal com fixa la llei, i no de la sol·licitud que va fer l'USdA. El procés arrencarà formalment el 7 d'abril, quan s'ha de constituir la mesa electoral per cada col·legi i, un cop es formalitzi aquest tràmit, es fixarà la data de votació i es publicarà el cens electoral provisional, amb un termini de dos dies laborables perquè es puguin fer reclamacions abans no es publiqui el definitiu. La presentació de candidatures s'haurà de formalitzar en els set dies següents. L'estimació és que les eleccions se celebrin el 2 de maig.

Els treballadors han d'escollir onze membres més quatre suplents amb un sistema d'elecció de llistes obertes, amb la qual cosa, com va passar en els anteriors comicis, poden compartir comitè membres de diferents candidatures. Presentar-se implica aconseguir un aval d'almenys un 10% del cens del col·legi electoral. L'USdA ja va avançar que tornaria a presentar una llista. El procés es convoca després que l'anterior comitè, amb majoria d'integrants del sindicat, dimitís en bloc al·legant intents d'alterar el vot a l'assemblea que havien convocat perquè els treballadors decidissin el futur del comitè. Els representants que surtin de les urnes hauran de negociar el nou conveni col·lectiu; l'actual s'esgota a la tardor i es prorrogarà si no hi ha acord per renovar-lo.