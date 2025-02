L’USdA pren la iniciativa per restituir el comitè d’empresa del SAAS

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La legislació dona tres possibilitats per impulsar eleccions per escollir respresentants dels assalariats: que ho facin els treballadors reunits en assemblea, quan ho decideixin així un nombre que representi, almenys, la meitat més un dels empleats amb dret de sufragi a l’empresa; les organitzacions sindicals integrades com a mínim pel 10% dels delegats dels assalariats o els membres del comitè d’empresa escollits a les eleccions de representants dels assalariats a l’empresa d’un àmbit sectorial d’activitat determinat; o bé el 15% dels assalariats amb dret de sufragi, quan ho demanin per escrit amb les signatures corresponents. Finalment, la iniciativa per promoure el procés electoral que restitueixi el comitè d’empresa del SAAS l’ha presa la mateixa USdA, organització a la qual pertanyien la majoria de membres dimissionaris. Ahir el sindicat va fer arribar sengles cartes al SAAS i al departament de Treball del Govern per informar “que la branca sanitària de l’USdA té la intenció d’iniciar el procediment per celebrar eleccions de representants dets assalariats”. Els terminis marcats per la legislació indiquen que la comunicació a l’empresa i al departament de Treball s’ha de fer amb una antelació mínima de trenta dies naturals a la data prevista d’inici del procés electoral.