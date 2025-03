Tribolet marxa molest amb el contraban

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’ambaixada de França va celebrar ahir el comiat de Jean-Claude Tribolet, després de cinc anys al capdavant del càrrec. Tribolet es va mostrar preocupat per l’increment del contraban de tabac a la frontera del Pas de la Casa, ja que es troba en una situació realment “difícil” que “l’enfada”. Tot i haver augmentat la presència de gendarmes a la carretera de l’Hospitalet, les mesures per combatre aquesta problemàtica segueixen sense donar el seu fruit, la diferència de preus amb França és elevada, per la “política de sanitat pública”, i el contraban de tabac “ha augmentat considerablement” en els darrers mesos. L’ambaixador va voler diferenciar els turistes que compren tabac de manera totalment lícita de “les bandes organitzades que inunden el mercat francès”.