L’‘entry/exit’ entrarà en vigor a final d’any si no s’arriba a un acord

El sistema entry/exit, un sistema de control de fronteres de la Unió Europea destinat a registrar automàticament l’entrada i la sortida de ciutadans de països no membres de l’espai Schengen, està previst que entri en vigor durant el segon semestre del 2025, però el Govern està treballant amb Europa per tancar un acord que impedeixi que la mesura afecti Andorra.

En el marc de la reunió dels membres del Pacte d’Estat per l’acord d’associació es va comunicar que les negociacions avancen de manera satisfactòria i la pròxima ronda de trobades entre les parts tindrà lloc durant la primera setmana de l’abril.

D’altra banda, el Consell de la Unió Europa prendrà una decisió definitiva sobre si l’acord serà mixt, com a molt, el juny vinent. El Consell farà cinc reunions que serviran per tancar tots els punts de l’acord i determinar si l’aprovació ha de passar per tots els estats membres.

La reunió del Pacte d’Estat també va servir per continuar treballant sobre les especificitats del referèndum, una feina que Jordi Jordana va apuntar que “tenim temps per fer-la, ja que no podem fixar la data fins que l’acord estigui signat i estabilitzat”.V