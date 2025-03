L’inici de les obres fixa l’obertura de Decathlon i Alcampo l’estiu del 2027

La construcció del macrocomplex comercial que hi haurà a la Margineda va començar la setmana passada amb els moviments de terres a la zona, fet que ja permet determinar amb exactitud quan tindrà lloc la inauguració. Des del moment que es va conèixer la iniciativa impulsada per la família Palmitjavila, vinculada a Andimesa, es va començar a especular sobre quan es materialitzaria l’arribada de dues de marques que creen força expectació, com són el gegant francès de venda de material esportiu Decathlon i el grup d’alimentació Alcampo. En ambdós casos serà el primer punt de venda que obren a Andorra. En aquest moment ja es pot assegurar que començaran a operar l’estiu del 2027, sempre que no hi hagi imponderables imprevisibles en unes obres en què s’hauran de fer excavacions per les particularitats del terreny, segons els responsables del projecte. La previsió és que el que és pròpiament la construcció s’acabi d’aquí a 27 mesos, període al qual caldrà afegir el temps necessari per habilitar els respectius punts de venda. El que ens situa en plena temporada d’estiu d’aquí a dos anys.

OFERTA COMPLEMENTÀRIA

Decathlon i Alcampo són els caps de cartell que els promotors esperen que converteixin el macrocomplex en un referent d’oferta esportiva i d’alimentació, però alhora estaran secundats per una oferta comercial i d’oci complementària i variada. I el centre no s’ha concebut només com un punt de venda, sinó que integrarà uns espais destinats a establiments professionals seguint la tendència d’aquest tipus de centre per proporcionar una experiència completa a compradors, empresaris i visitants. No tan sols un espai de compres i lleure, sinó que neix amb la voluntat de convertir-se en un punt de trobada i una eina de dinamització econòmica per a la comunitat i les empreses. L’espai es construirà en uns terrenys de més de 30.000 metres quadrats.

Els moviments de terres van començar la setmana passada.Fernando Galindo

L’arribada de Decathlon no ha estat senzilla. Per començar no és la primera vegada que el gegant francès prova d’instal·lar-se a Andorra, però les particularitats del seu model de negoci ho van impedir. El grup de venda i distribució de material esportiu només accepta obrir nous punts sempre que sigui ell directament qui ho exploti, ja que no preveu la possibilitat de franquiciar-se. De manera similar actua l’empresa Alcampo, filial de la francesa Auchan. Un plantejament que encaixa amb el model dels promotors, que llogaran els espais perquè explotin ells el negoci. Un concepte que estendran a la resta d’establiments.