Arrenca el projecte comercial i residencial a la Margineda

El projecte de complex comercial i residencial en els terrenys propietat de l’empresari Xavier Cardelús situats al marge dret de la recta de la Margineda, entre el camp de pràctiques dels exàmens de conduir i la botiga Motocard, comença a caminar amb les obres d’urbanització de les parcel·les. El comú d’Andorra la Vella va atorgar la llicència urbanística a l’estiu –abans, va precisar la corporació, s’havia aprovat el pla parcial– i els treballs s’estan executant des de fa dies amb un calendari d’acabament que fonts consultades van situar en un any. A partir d’aquí s’ha de bastir un projecte que al seu dia –se’n va parlar fa més de tres anys– es va presentar com a un híbrid entre parc logístic, superfície comercial i zona residencial a desenvolupar en una àrea de 30.000 metres quadrats i per al qual se cercaven inversors. Fonts implicades van assegurar que de moment només s’ha plantejat la construcció de vials i serveis i que encara és prematur avançar què s’hi acabarà fent. Però d’altres de coneixedores van apuntar que es manté la idea inicial de construir edificis d’habitatges a la part superior dels terrenys, que tenen com dos nivells, i de destinar la baixa, catalogada com a zona industrial, a superfície comercial.

Els camions treballant ahir als terrenys de la Margineda.Fernando Galindo

La iniciativa fa anys que camina i durant el consolat de Conxita Marsol es va arribar a presentar un projecte a la corporació de la capital. Cardelús s’havia associat amb un grup empresarial d’origen murcià per tirar endavant la superfície comercial però les relacions es van acabar trencant. Tot i així, el projecte no s’hauria retirat. Aquest any els horts socials de la parròquia canviaven d’ubicació i es traslladaven a una de comunal de la mateixa zona perquè precisament les parcel·les anteriors estaven afectades per l’inici imminent del desenvolupament urbanístic. Ara novament l’empresari andorrà s’ha aliat amb un grup de la mateixa procedència per impulsar-lo. A la part de vivendes es pensa entre 120 i 150 pisos que es repartirien en tres blocs d’una certa alçada. Al seu dia es va plantejar com una alternativa més assequible a una oferta d’habitatge que ja començava a estar disparada. Caldrà veure quina és la concepció final.

POL COMERCIAL

Aquesta zona d’Andorra la Vella, a desenvolupar urbanísticament, ha d’experimentar canvis importants els propers anys perquè també està en marxa el macrocomplex que tindrà com a vaixell insígnia les grans superfícies d’Alcampo i Decathlon. Els terrenys que ocuparan són els que se situen entre els dos vials que, des de Santa Coloma i en direcció Sant Julià, conflueixen en la coneguda com a rotonda del cacauet. Una propietat que el Grup Molines –l’altra branca de la família Cardelús– ha llogat per cinquanta anys als impulsors, la família Palmitjavila, vinculada a Andimesa. El calendari, en aquest cas, apuntava a principi d’estiu que la construcció estigui enllestida a final de l’any 2026 perquè el grup d’alimentació i el gegant de la venda de material esportiu francesos –lligats a la mateixa família– comencin a operar. Les obres, en aquest cas, encara han de començar. Decathlon, popular per desenvolupar les seves pròpies marques i els preus econòmics del material que comercialitza, ha estat la gran cobejada en múltiples projectes de tipus comercial d’aquests últims anys –de fet, també es va lligar al seu dia al que promou Cardelús Patrimoni– i l’obstacle insalvable per al seu aterratge que la filial del grup Mulliez va rebutjar el model de franquícia que se li proposava perquè sempre explota en solitari els múltiples establiments que té distribuïts en una seixantena de països i no tenia cap intenció de renunciar-hi. Una exigència que, en canvi, ha encaixat amb la idea de negoci desenvolupada pels impulsors del projecte, que l’han concebut amb un format que consisteix a llogar els diferents espais que es construeixin perquè siguin les diferents empreses que s’hi instal·lin les que explotin els seus establiments.

EL PROJECTE

1 ANUNCI A PRINCIPIS DEL 2021

El projecte va començar a caminar cercant inversors per tirar endavant un complex comercial, parc logístic i zona residencial en una àrea de 30.000 metres.

2 PROJECTE ENTRAT EN EL CONSOLAT MARSOL

Xavier Cardelús, en aliança amb un grup murcià, va entrar un projecte al comú però la relació amb els socis espanyols es va acabar trencant.

3 NOUS SOCIS I UN PRIMER IMPULS VISIBLE

L’empresari té nous col·laboradors, també d’origen murcià, i el projecte rep un primer impuls visible amb la urbanització dels terrenys.