L’hospital podrà operar anualment 400 pacients cardiovasculars

L’hospital Nostra Senyora de Meritxell podrà realitzar prop de 400 intervencions cardiovasculars bàsiques a l’any, segons va informar el Govern a través d’un comunicat. L’escrit recull que l’executiu ha aprovat la licitació de les obres per adequar una sala on practicar operacions com la implantació de marcapassos o la col·locació d’un stent intracoronal simple. Aquest fet implicarà que els pacients no hauran de desplaçar-se a centres hospitalaris de l’estranger, ja que, en l’actualitat, aquests tipus d’intervencions són derivades a centres de fora del país.