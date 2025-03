Vuit operacions de càncer de mama en dos mesos

El SAAS ha realitzat vuit operacions de càncer de mama des del mes de gener. Tal com va explicar l’especialista contractat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària per a fer intervencions d’aquesta mena, el ginecòleg Martín Espinosa, en declaracions al programa Parlem-ne, de Diari TV, les pacients amb cirurgies programades ja “les hem atès” i “tenim programades més operacions per dur a terme en el futur”.

“La direcció del SAAS va adquirir el nou producte per utilitzar-lo aquí” Martín Espinosa, Especialista càncer de mama SAAS

Espinosa, que ve de l’hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i que acumula més de 15 anys en l’especialització de càncer de mama, va relatar que ell el que ofereix és “un tractament mínimament invasiu”. “Jo opero amb una ecografia al costat i em guio amb ella. No tan sols busco el tumor tocant-lo, sinó veient-lo ecogràficament per poder reconèixer els seus límits i ressecar només el tumor amb el límit de seguretat”, va afegir. Segons Espinosa, “aquesta és una tècnica que els ginecòlegs d’aquí no coneixen” i serà ell mateix el que s’encarregui d’aquesta transmissió de saber. Tal com va apuntar Espinosa, “ja hem començat” i “ho hem fet amb la pràctica, ja que durant les intervencions són els especialistes andorrans els que m’ajuden”. “Operant junts obtindran tota l’experiència necessària”, va relatar.

“Els ginecòlegs d’aquí no coneixien la tècnica i l’estan aprenent” Martín Espinosa, Especialista càncer de mama SAAS

“Abans al país no és podia fer cirurgia mínimament invasiva, com ara una biòpsia, perquè hi havia deficiència de mètodes per poder identificar els ganglis sentinelles”, va explicar. Segons Espinosa, la tècnica per trobar-los era una que “es basa en un traç radioactiu que es dissenya als serveis de medicina nuclear”, i al Principat, de moment, “no existeix el servei”. En aquest sentit, Espinosa va dir que aquest “va ser l’estàndard durant molt de temps”, però que “l’evolució de la medicina ha permès el disseny de nous traços que es podrien emprar per identificar els ganglis sentinelles”. Llavors, “la direcció del SAAS va veure la possibilitat que teníem d’adquirir el producte i poder utilitzar-lo aquí”.

“El que volem és crear un ambient multidisciplinari per al tractament” Martín Espinosa, Especialista càncer de mama SAAS

També va declarar que el seu objectiu a Andorra “és generar un ambient multidisciplinari per al tractament de les pacients”. “Volem que l’ambient estigui actualitzat, que es pugui fer recerca, que puguem treballar amb elles en un mateix entorn i evitar que vagin a diversos especialistes o a països veïns”. Espinosa entén que, d’aquesta manera, “es pot personalitzar el tractament que necessita cada pacient” i, al seu torn, també “és un avantatge”, ja que permet “als familiars estar a prop del malalt quan aquest torni a casa i acompanyar-lo durant el procés”.

Entre els avantatges d’aquest tipus de cirurgies mínimament invasives, tal com va destacar Espinosa, es troba que “el pacient pugui recuperar-se en 15 dies sense problemes”. “Depèn una mica de l’extensió de la malaltia o el tipus de cirurgia que s’hagi de fer, però la gran majoria de vegades, després d’aquests tractaments, les pacients es troben molt bé i poden pràcticament moure’s i fer vida normal”, va assenyalar.