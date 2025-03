Govern i parapúbliques han destinat més de 3 milions a pagar assessoraments externs

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els 63 contractes d'assessorament extern contractats pel Govern i entitats parapúbliques han suposat uns 3,1 milions d'euros aquesta legislatura. Les dades les ha facilitat el ministre de Finances, Ramon Lladós, a preguntes de la consellera general Noemí Amador. No és la contesta completa, però. Amador sol·licitava les dades dels darrers deu anys de totes les contractacions però Lladós argumenta a la resposta que "les dades corresponents a legislatures anteriors i els contractes menors, donat el volum d’informació, la complexitat i el cost del seu tractament, no s’han incorporat a la resposta. Addicionalment a la informació continguda en aquesta resposta, per a les consultes específiques que considerin necessàries, els arxius on es conserva aquesta informació, tant del Govern com de les entitats de dret públic, es posen a la seva disposició". Els contractes referits són tots superiors a 15.000 euros, els "menors" no s'inclouen a les dades.

Les contractacions són majoritàriament del Govern (18), seguides de les 12 d'Andorra Telecom, les 11 de l'AREB i les 7 de FEDA i Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI). El SAAS i Andorra Turisme en tenen dues (aquesta darrera no facilita l'import per un "pacte de confidencialitat") i un l'Autoritat Financera, la CASS, la societat de drets d'autor i el centre de tractament de residus. L'import més inflat són els 195.000 euros de l'assessorament sobre l'Acord d'Associació amb la Unió Europea encarregat a Pascal Saint-Amans. Hi ha un contracte d'assessorament sobre convenis de no doble imposició encarregat a Garrigues que no s'ha sumat perquè es paga per hores de treball.