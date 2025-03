Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant ha expressat el seu malestar amb Govern pel que consideren "una manca de transparència demostrada" en la seva resposta a les preguntes fetes per la consellera general Noemí Amador respecte a les contractacions d'assessorament extern del sector públic. El grup lamenta "l'opacitat" en les contractacions de les empreses Intueri Consulting i Aptamind Partners, sobre les que no s'han facilitat els imports econòmics, escudant-se en la confidencialitat dels contractes, i esmenta que "aquesta manca de transparència resulta inacceptable quan es tracta de fons públics". Per aquest motiu, Andorra Endavant reitera la petició perquè Govern torni a respondre-la i amenaça que, en cas de rebuig, "no dubtarem a presentar una queixa formal i sol·licitar una empara al síndic general".