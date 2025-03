Marsol obre la porta a canvis perquè empreses petites no hagin d'aportar dades sobre la bretxa

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les empreses tenen temps fins al 31 de març per dipositar les dades de la bretxa salarial actualitzades corresponents a l’any 2024. I quan el termini està a punt d'exhaurir-se sembla que "s'estan entrant amb bastant normalitat i fluïdesa", ha valorat la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, que ha obert la porta que hi pugui haver "alguna modificació" perquè potser les empreses més petites, aquelles "d'un o dos treballadors", "no hagin de presentar" aquesta informació, perquè, tal com ha reconegut la ministra tampoc "no aporten unes dades gaire importants".

D'aquesta manera, ha manifestat que precisament en el marc del consell econòmic i social celebrat aquest dimarts s'ha tractat aquesta qüestió i ha explicat que una de les possibilitats és que la CASS "faciliti aquestes dades" ja que "ja les té i, per tant, potser no caldrà que ho demanem a les empreses" sinó que hi podria haver aquest traspàs d'informació entre administracions. "Estem buscant la fórmula", ha manifestat Marsol que ha defensat la importància que l'executiu tingui aquesta informació, però amb un sistema que potser sigui "més fàcil".

Sobre el ritme de presentacions, ha manifestat que hi ha "una quantitat important" d'empreses que han fet ja el tràmit i ha recordat que caldrà prendre "mesures" contra aquelles que no ho facin.