El Consell Econòmic i Social ha aprovat la quota general de 900 treballadors, els mateixos que l'última que va entrar en vigor fa sis mesos. Ho ha explicat la ministra d'Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en declaracions posteriors a la trobada amb patronals i sindicats.

Marsol ha apuntat que pel que fa als treballadors per compte propi han autoritzat 200 places més per aquelles societats que ja estiguin tramitant-se abans que entri en vigor la llei pel creixement sostenible. Després, s'obriran 125 places més, però sota un nou reglament. El nou text preveu que les societats d'inversió estrangera no tinguin drets a la residència de manera automàtica, per tant, "primer s’haurà d'anar a immigració, fer una reserva de la residència si hi ha quota, després anar a inversió estrangera, fer la inversió, fer la societat, anar al notari i en acabat anar a recollir la residència".

Al CES s'ha avançat també en la qüestió dels convenis col·lectius. Marsol ha avançat que tant l'USdA ja està en disposició de presentar les seves idees sobre modificar la representació dels treballadors a la CEA, i ben aviat es posaran sobre la taula perquè la patronal les estudiï.