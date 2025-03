Només el 2,2% dels ciutadans senten inseguretat a Andorra

Publicat per

Andorra és un país amb un alt nivell de seguretat, segons revela l’enquesta d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) sobre els indicadors de l’any passat. Només un 2,2% dels enquestats es declaren insegurs. Segons les dades publicades ahir per Estadística, un 70,6% de la població manifesta sentir-se “molt segura” quan camina sola pels carrers del Principat quan és fosc.

La percepció de seguretat varia segons el gènere: un 75,5% dels homes es consideren “molt segurs”, mentre que només un 0,4% es declaren “insegurs”. En el cas de les dones, el percentatge de seguretat disminueix fins al 65,2%, i un 4,1% manifesta sentir-se insegura.

Pel que fa a l’edat, els joves d’entre 15 i 29 anys són els que se senten més segurs (gairebé un 80%), seguits del grup de 30 a 44 anys (75,7%). En canvi, el percentatge més baix es dona entre els majors de 65 anys, amb un 52,6% que es consideren “molt segurs” i un 38,8% que es defineixen simplement com a segurs.

L’enquesta reflecteix que la percepció de seguretat augmenta amb el nivell d’ingressos: un 78,9% dels que cobren més de 4.000 euros mensuals es declaren molt segurs, mentre que aquest percentatge baixa al 71,8% entre els que ingressen entre 2.000 i 3.999 euros, i al 61,6% entre els que guanyen menys de 2.000 euros. També s’observa una relació amb el nivell d’estudis: les persones amb estudis terciaris i secundaris superen el 73% de percepció de seguretat, mentre que entre aquells amb només escolarització obligatòria la xifra es redueix fins al 50%.

EXPERIÈNCIES AMB DELICTES

L’enquesta, realitzada el desembre passat a una mostra de 900 persones, també recull experiències relacionades amb la delinqüència, abordant aspectes com ara entrades no autoritzades als domicilis, robatoris d’objectes o vehicles i possibles casos de suborn.

Només un 1,4% dels enquestats va declarar haver patit una entrada no autoritzada al seu habitatge habitual, ja sigui una casa, un apartament o una habitació d’hotel, o bé un robatori d’objectes. D’entre aquestes persones afectades, un 69,5% va optar per denunciar els fets a les autoritats, mentre que el 30,5% restant no va presentar cap denúncia.

L’anàlisi de les dades per gènere no mostra diferències significatives entre homes i dones. Un 1,5% de les dones enquestades i un 1,4% dels homes afirmen haver estat víctimes d’algun d’aquests incidents. Pel que fa a l’edat, destaca que l’únic grup que no ha declarat haver patit cap d’aquests delictes és el de les persones de 65 anys o més. A la resta de grups d’edat, els percentatges d’afectació oscil·len entre l’1,1% i el 2,2%.

Pel que fa als robatoris de vehicles, el percentatge de víctimes és encara més baix. Només un 0,5% dels enquestats ha declarat haver patit el robatori del seu vehicle. Per franges d’edat, s’observa que els més afectats són els joves d’entre 15 i 29 anys, amb un 1,5% de víctimes, seguits pel grup de 30 a 44 anys, amb un 0,7%. En canvi, entre les persones majors de 45 anys no s’ha registrat cap cas de robatori de vehicle.

Finalment, l’enquesta també abordava la qüestió dels suborns, preguntant als participants si en els darrers dotze mesos s’havien vist obligats a donar diners, fer un regal o oferir algun favor personal a un funcionari. Un 99,6% dels enquestats asseguren que no han hagut de fer cap suborn en cap circumstància.