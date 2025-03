Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cap del personal de Sant Julià estudia querellar-se contra el comú i el sindicat, ja que considera que el procediment instruït "està mancat de neutralitat, atesa la participació activa de determinades figures i la recerca insistent de queixes mitjançant canals poc transparents" apunten els seus advocats en un comunicat enviat a la premsa. Els advocats manifesten que el cap de personal "sempre ha desenvolupat la seva activitat amb professionalitat i rigor" i lamenten que "determinades publicacions transmetin la sensació de prejutjar-ne la responsabilitat sense haver-se conclòs la investigació." Per aquest motiu expliquen que "No podem acceptar, per tant, que se’l presenti davant l’opinió pública com a culpable d’unes infraccions que ni tan sols han estat provades".