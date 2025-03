Set detinguts per blanqueig i frau en la venda de cotxes de gamma alta

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Set persones han estat detingudes per blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat documental a França, Espanya i Andorra en una operació simultània per un negoci de compravenda i lloguer de vehicles de gamma alta, segons informa la policia. El Principat era el lloc on estaven els concessionaris on es compraria per blanquejar diners i evitar pagar impostos a França ja que es matriculava a nom d'una societat i no del propietari real, segons la investigació. Els agents van intervenir dimarts al Principat quatre cotxes de luxe valorats en 600.000 euros, documentació, es van bloquejar 120.000 euros en comptes i es va arrestar una dona de 34 anys acusada de blanqueig ahir al matí.

La policia indica que la detinguda seria la titular d'una de les societats implicades i actuava com a prestanoms i percebia una part dels beneficis. La seu social estava a Andorra la Vella i el concessionari d'automòbils, a Encamp. El servei d'ordre exposa que l'arrest de la dona va portar a decomissar tres vehicles més, dels quals encara s'ha de fixar el valor.

L'operatiu internacional s'ha desenvolupat amb la coordinació de l'Europol i de manera simultània ha comportat la detenció de cinc persones a tres departaments de França i una altra a Espanya, en execució d'una ordre europea d'arrest contra qui ha estat considerat el principal sospitós. Els agents dels països veïns han comissat 15 vehicles de gamma alta, cotxes i motocicletes, valorats en 3,5 milions i rellotges de luxe per valor de 320.000 euros. La policia espanyola informa que el principal acusat és un ciutadà de Noruega que residia a Cadis i que ja havia estat investigat al seu país per un frau piramidal a petits inversors pel qual hauria rebut 10,5 milions en 147 transferències. El procediment es manté obert i els cossos de seguretat no descarten que hi hagi més detencions.

Policies espanyols i francesos amb els rellotges de luxe de l'operativa de frau amb cotxes de gamma altaPolicia Nacional Espanya

La policia explica que la investigació la va iniciar la gendarmeria per ordre del Tribunal Judicial de Draguignan el gener del 2024 a França després d'una denúncia de Tracfin, el servei d'intel·ligència gal especialitzat en la lluita contra el blanqueig, el finançament del terrorisme i el frau, en detectar "moviments sospitosos en els comptes bancaris d'una empresa de compravenda de vehicles". L'empresa havia rebut quasi 2 milions d'euros el 2021 a través de transferències d'una societat dels Emirats Àrabs, que tenia "un objecte social molt allunyat de la comercialització de cotxes", especifica el cos andorrà en el comunicat.

Vehicles de luxe intervinguts en l'operatiu contra el frau i el blanqueig a EspanyaPolicia Nacional Espanya

Els investigadors van descobrir "l'existència de blanqueig de capitals agreujat" amb un fons que provindria d'una estafa piramidal internacional que feia servir un sistema "Ponzi" i que la policia espanyola xifra el frau en uns 10,5 milons. El cos veí assenyala que d'aquests diners es van transferir 4,7 milions el 2021 a dues societats que van generar moviments de fons no declarats i sense base en cap activitat. I afegeix que part del capital es va destinar a comprar almenys una quinzena de vehicles de luxe.

Policies andorrans durant l'operatiu per comissar cotxes de luxe per frau i blanqueigSFP

La implicació a Andorra es va determinar en identificar concessionaris del país "que haurien servit per blanquejar part dels diners mitjançant la compra de vehicles de luxe", el que va iniciar la col·laboració entre els agents francesos i andorrans a través d'Europol. Els investigadors van localitzar el principal implicat a Espanya i l'operació es va estendre a la policia veïna del sud.

La policia andorrana especifica que el modus operandi dels infractors era similar al de l'empresari detingut al novembre per un frau que va causar pèrdues milionàries en impostos a França amb la venda de cotxes de luxe. Els implicats haurien dissenyat un entramat per comprar vehicles de gamma alta en diferents països europeus que venien principalment a residents a França. Els cotxes es registraven a Andorra a nom d'una societat i no del propietari i es creaven contractes de lloguer ficticis perquè el propietari fes servir a l'estranger el vehicle matriculat al Principat i que per titularitat semblava "com si no fos seu". L'operativa es va crear per evitar pagar l'impost del valor afegit i l'impost sobre el CO2.

El cos andorrà incideix que la diferència entre l'operativa de l'empresari detingut al novembre i els infractors arrestats ara és que aquests "finançaven la compra de vehicles amb diners provinents d'una estafa piramidal internacional".