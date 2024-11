Un venedor de cotxes causa pèrdues milionàries a França

L’operativa de l’home detingut dimecres passat al matí consistia en un entramat que li permetia vendre cotxes de luxe amb matrícula andorrana a clients francesos sense lligam de residència al país i que se sentien atrets per aquesta fórmula pel gran estalvi fiscal que els suposava: ni havien d’abonar l’impost al diòxid de carboni (CO2) ni tampoc la TVA (el tribut del valor afegit), molt onerosos en el cas de cotxes que valen molts milers d’euros. Per això la policia calcula en milions el frau que hauria comès a la hisenda veïna l’operativa de l’arrestat, de 32 anys. És l’administrador únic d’una empresa dedicada a la compravenda i el lloguer de vehicles i se’l considera presumpte autor dels delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic per crear i comercialitzar documentació falsa, i contra l’administració de justícia per blanqueig de diners.

Segons va indicar la policia en el comunicat difós ahir a la tarda, la unitat d’investigació econòmica-financera va començar a estirar el fil l’any 2022 per ordre de la Batllia i davant les sospites de la unitat d’intel·ligència financera (Uifand) per possibles operacions de blanqueig de capitals. El treball dels agents hauria determinat que la xarxa de l’empresari detingut, amb el concessionari radicat a Escaldes, arrencava amb la compra de vehicles de gamma alta en diferents països d’Europa que venia després i essencialment a ciutadans residents a França. El vehicle, però, el registrava a Andorra i a nom de la seva societat i no del real propietari del vehicle. El que tenia el comprador era un contracte de lloguer fictici creat per l’empresari que li permetia conduir el cotxe al seu país, però com si no fos seu.

La policia ha practicat diversos escorcolls des de dimecres fruit dels quals s’han comissat nou vehicles de gamma alta, localitzats en una nau i a l’aparcament de l’empresari; també s’ha requisat nombrosa documentació i dispositius electrònics que ara s’hauran d’analitzar per sustentar les imputacions i que, segons van indicar, es van trobar al seu domicili, que és també la seu de la societat. El comunicat policial afegia que la investigació es manté oberta i que no es descarten més detencions en el futur. Una part està sota secret d’actuacions.

ALTRES SOSPITES

LAssociació d’Importadors de Vehicles (AIVA) havia traslladat als departaments del Govern que són els seus interlocutors els dubtes que els generaven l’estadística de matriculacions d’alguna marca de luxe. Els números apuntaven distorsions, que succeïa alguna “cosa rara”, que l’administració els va dir que “estava mirant”. El president de l’entitat, Pere Betriu, va lamentar que els fets els puguin esquitxar pel costat “reputacional, que com a sector se’ns posi dintre del mateix sac” quan “no tenim cap tipus d’implicació amb aquestes pràctiques”.

Algunes fonts consultades apunten que hi hauria algun negoci més d’aquesta tipologia operant al país. Una pàgina web d’un establiment amb adreça a Andorra, però amb un telèfon estranger i una adreça de correu electrònic amb extensió .fr explica obertament els avantatges fiscals de la matriculació a Andorra del vehicle, entre les quals estalviar-se la que es considera penalització ecològica. I en un apartat de preguntes freqüents que es pot fer qualsevol comprador que es plantegi aquesta opció –“és legal viatjar a França i Europa amb una matrícula andorrana com a resident francès?”–, la resposta és una enigmàtica “sí, si tries el partenaire adequat i la fórmula correcta”. És previsible que l’operació policial els suposi l’estocada definitiva.

ELS FETS

1 INVESTIGACIÓ PER ODRE DE LA BATLLIA

La policia va començar la investigació per ordre de la Batllia i arran de sospites expressades per la unitat d’intel·ligència financera per pràctiques de blanqueig.

2 COTXES D'UNA SOCIETAT, LLOGUERS FALSOS

Els vehicles s’adquirien a fora i es matriculaven a Andorra, a nom de la societat de l’arrestat. Als compradors els feia un contracte de lloguer fals.

3 L'AIVA ALERTA DE DISTORSIONS EN LES XIFRES

L’AIVA fa alguns mesos que havia detectat i alertat el Govern d’alguna cosa estranya en l’estadística de matriculacions d’algunes marques de luxe.