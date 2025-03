Els grups parlamentaris declinen posicionar-se sobre la proposta

Tot i les reunions i les explicacions que els representants legals de la família Cierco els han traslladat durant aquestes trobades, els grups parlamentaris van declinar ahir fer valoracions, posicionar-se ara per ara, amb l’argument que encara ho han d’analitzar, estudiar. És el que van indicar els socialdemòcrates i Concòrdia, mentre que des de la majoria, Demòcrates va traslladar les possibles valoracions a dimarts vinent, després de la reunió de grup. El conseller no adscrit, Víctor Pintos, va indicar que ha de veure “l’abast, si encaixa” abans d’emetre una opinió i la presidenta d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va insistir que no tenen res a dir quan el Govern i la majoria parlamentària que li dona suport “han tancat la porta”. Malgrat que això va ser a la tardor i que ara no hi ha nou posicionament. En tot cas, Montaner sí que va aprofitar per reiterar que si arriben a governar posaran fil a l’agulla per resoldre els problemes de la justícia. “Els procediments són llargs i feixucs, no donen seguretat jurídica. Deu anys per un cas és molt fort”, va lamentar.

Els grups tindran avui informació complementària sobre el treball jurídic que s’ha fet per donar empara a la proposta. El representant legal dels Cierco, Xavier Jordana, va assenyalar que es lliurarà als grups parlamentaris i al cap de Govern “els informes d’experts en dret penal i en dret constitucional d’Espanya i de França de què disposem”. Informes que avalarien que l’amnistia proposada és legalment factible “en termes constitucionals d’un estat de dret”. Els promotors defensen que no s’atempta contra la separació de poders, que no es pot usar l’argument que “l’afer està als tribunals i el Consell General no hi pot entrar”, perquè “en un estat democràtic i de dret és possible fer-ho sempre que es donin determinades circumstàncies”. L’afer BPA tindria els elements per impulsar una mesura com aquesta, normalment relacionada amb conflictes de caire polític. “Reuneix aquesta excepcionalitat que requereix mesures excepcionals”, sostenen.