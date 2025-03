Forné es reuneix amb l'alcalde de la Seu per impulsar el projecte del tramvia

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, David Forné ha visitat la Seu d'Urgell per reunir-se amb l'alcalde, Joan Barrera, per impulsar el projecte del tramvia que connectaria el centre d'Andorra amb la Seu. Segons Forné, durant la reunió l'alcalde ha explicat que "oferiran les màximes facilitats per impulsar la iniciativa".

El projecte, segons va explicar el secretari d'Estat durant la presentació de la candidatura conjunta amb Catalunya al programa POCTEFA, tindrà un cost d'uns 700.000 euros, dels quals Andorra aportarà 200.000 i la Generalitat els altres 500.00 euros. L'estudi per part del Principat ja està elaborat, ja que forma part del "projecte inicial de connectar a través de transport segregat la Vall Central". Forné va assenyalar que queda per estudiar el trajecte referent a la part catalana i que a la tardor se sabrà si Catalunya rebrà el finançament per tirar endavant el projecte. En cas afirmatiu, s'elaboraria un estudi de viabilitat i de traçats que estaria enllestit en un any i mig.