Els estudis de viabilitat del tramvia que connectarien el Principat amb la Seu d'Urgell tindran un cost d'uns 700.000 euros. D'aquesta xifra, 200.000 corresponen a Andorra i la Generalitat haurà d'aportar un total de 500.000 euros. Així ho ha explicat avui el secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en la roda de premsa de presentació de la candidatura conjunta amb Catalunya al programa POCTEFA, que permetria sufragar l'estudi de viabilitat entre Sant Julià i la capital de l'Alt Urgell. POCTEFA és un programa europeu de cooperació transfronterer creat per promoure col·laboracions de desenvolupament sostenible en els territoris fronterers d'Espanya, França i Andorra. Segons Forné, "nosaltres no podem accedir-hi per no estar a la Unió Europea", però a Catalunya "li permetrà aconseguir un finançament de fins a 300.000 euros".

Forné ha explicat que Andorra ja té la seva part de l'estudi feta, ja que forma part del "projecte inicial de connectar a través de transport segregat la Vall Central", ara el que falta "és estudiar el trajecte que fa referència a la part catalana". També va explicar que de cara a la tardor ja se sabrà si Catalunya rep aquests diners i, en cas de ser així, es començaria amb l'elaboració de "l'estudi de viabilitat i de traçats" que "podria estar enllestit en un any i mig". D'igual manera, Forné va refermar el compromís de la Generalitat en impulsar aquest projecte tot i la possibilitat d'acabar no rebent els diners del programa POCTEFA.