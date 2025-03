La defensa sol·licita que es declari nul el testimoni d'una companya de feina de la víctima

Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La companya de feina de la víctima del cas en què dos turistes britànics haurien violat a una jove en un pub del Pas de la Casa no compareix al judici en la segona jornada d'aquest.

La defensa dels acusats sol·licita que no es tingui en compte el seu testimoniatge realitzat davant la policia i el batlle instructor, ja que argumenten que en la notificació feta per correu electrònic per part de la testimoni, aquesta comentava haver declarat anteriorment per ajudar en el cas però amb la condició de no haver de fer-ho en el judici oral.

Per la seva banda, la fiscalia insisteix que, a l'haver participat en la investigació penal, s'ha de tenir en compte el testimoniatge i el tribunal accedeix a la reproducció de la declaració on es pot escoltar com la testimoni relata els fets en què la víctima es dirigeix a ella amb un atac de pànic i li comenta, molt nerviosa, que l'havien agafat pels braços, immobilitzat i agredit.