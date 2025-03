La coordinadora per l'habitatge proposa tres rutes per la manifestació del 5 d'abril

L'opció 3 del recorregut de la manifestació de la coordinadora per l'habitatge digneHabitatge Digne

La coordinadora per l'habitatge digne ha proposat tres recorreguts diferents per la manifestació convocada el 5 d'abril, per reivindicar-se contra una regulació dels preus de lloguer i compra d'habitatges, l'aturada dels desnonaments, la creació d'un registre de la propietat i l'eliminació de la trampa del fill. Aquesta data es va acordar el passat 6 de febrer, durant una assemblea a les portes del Consell General.

Pel que fa als itineraris, la primera opció planteja la possibilitat d'iniciar la marxa al carrer de la Unió, fins a la plaça Guillemó, fent el recorregut pel carrer Valira, la rotonda de la Dama de gel, Consell d'Europa fins al Pont de París i pujar per l'avinguda Meritxell. L'opció 2 pretén fer el mateix recorregut fins Mitjavila, i allà agafar el Prat de la Creu fins a la rotonda de Govern.

L'última proposta és iniciar a la plaça Príncep Benlloch, davant del Comú d'Andorra la Vella, baixant per Meritxell fins a la rotonda, enllaçant amb Consell d'Europa cap a la rotonda de la Dama de Gel, fins a arribar a la rotonda del KM0.