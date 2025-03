Espot respon a Escalé que parla amb desconeixement del cas BPA, la covid i la UE

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Xavier Espot ha manifestat que Cerni Escalé no sap del que parla per les afirmacions en l'entrevista que publica avui el Diari quan assegura que "la resposta del país al cas BPA i la covid hauria estat igual dins la UE". El cap de Govern s'ha referit a aquestes afirmacions en una entrevista al programa matinal de Ràdio Nacional (RNA) en el que ha destacat que si el líder de Concòrdia hagués viscut les dues situacions des de l'executiu "segurament no faria declaracions amb aquesta lleugeresa" si hagués tingut responsabilitats polítiques en aquells moments. Espot ha remarcat que si Escalé "hagués estat en la meva posició i hagués vist el difícil que va ser que ens poguessin subministrar vacunes i tenir mecanismes d'informació necessaris per poder prendre les decisions epidemiològiques encertades, segurament no diria això". I ha recalcat que també desconeix la situació viscuda amb la crisi de BPA perquè "si fos conscients del paraigua i de la xarxa que ens va suposar l'acord monetari amb la UE en aquell moment" no haria fet aquestes afirmacions.

El cap de Govern ha esmentat l'entrevista al Diari per subratllar que "no em fa cap por" tenir un debat amb Escalé sobre la UE "perquè puc rebatre com es va demostrar el dia del debat monogràfic des del coneixement d'una realitat que ell no té". Espot ha insistit que té la voluntat de convocar el referèndum sobre l'acord d'associació amb la UE però que no es pot fer fins que conclogui el procés de ratificació del text per part de les institucions europees. Ha assenyalat que "vam pensar que aniria ràpid i vam dir que aquest març podríem votar i ens vam equivocar i no tornaré a caure en el mateix error". Espot ha reiterat en l'entrevista radiofònica que l'acord no ha estat signat encara per Andorra i la UE i que no es pot sotmetre a consulta popular un text que podria no ser el definitiu si els Estats membres introdueixen canvis en la fase actual d'anàlisi a cada parlament nacional. I ha recalcat que els que "tenen pressa" perquè es convoqui el referèndum "són els que volen dir 'no', per tant, ja estem en aquest escenari". Espot ha argumentat que el l'objectiu d'aquestes formacions és que "DA i aquest Govern deixin de governar" criticant que "confonen l'opinió pública els que tenen ganes que es facin ràpid perquè així ventilaran el Govern". I ha afegit que "no defugirem la consulta vinculant però si els terminis no arriben serà a la propera legislatura".

Respecte a l'estabilitat del Govern, Espot ha declarat que "en cap moment ha perillat la legislatura i el suport parlamentari però hi ha hagut moments delicats" per tirar endavant la llei òmnibus. I ha reivindicat que s'han fet modificacions mantenint les línies vermelles que va fixar l'executiu i "hem aguantat amb la cessió forçosa dels pisos buits".

Mercat de lloguer "parcialment intervingut"

Les pròrrogues dels lloguers "difícilment es podran mantenir" com estan ara, ha asseverat Espot, per repetir que el 2027 "no es podran pròrrogar les pròrrogues de manera generalitzada però no es poden aixecar de forma generalitzada", durant l'entrevista a RNA. El cap de Govern ha apuntat que "hauria de seguir parcialment intervingut el mercat de lloguer el 2027" amb la retirada d'algunes pròrrogues per al qual es podria tenir en compte "antiguitat del contracte, nivell de renda i fixar salvaguardes per no fer-ho de cop". I ha ressaltat la importància de tenir índexs de referència per fixar els preus que es poden aplicar perquè no es pot cobrar el mateix pel lloguer d'un pis a Bordes d'Envalira que si està al centre del país.

Xavier Espot ha valorat que les inscripcions al registre de candidats al parc públic de pisos assequibles no augmenten perquè "més del 80% dels llogaters ara estan protegits gràcies a les decisions del Govern" de prorrogar els contractes fins al 2027 "i potser no veuen la necessitat d'inscriure'ns". I ha anunciat que es flexibilitzaran els criteris per accedir als habitatges de lloguer assequible de titularitat pública perquè inicialment "hem volgut ser estrictes". Recordant que ja s'han canviat els requisits per incloure els joves que es volen emancipar, es farà per als jubilats "i anirem veient" perquè la vocació és que tots els pisos disponibles es vagin ocupant "i ho estaran perquè l'escassetat d'oferta clama al cel", ha afirmat durant l'entrevista a la ràdio pública.