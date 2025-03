Ensenyat alerta del risc d’aïllar-se en un món abocat als blocs

“En un món de blocs i d’esferes d’influència, quin és el cost de no estar alineat?”. Aquesta va ser la pregunta que va plantejar ahir el síndic general, Carles Ensenyat, durant el seu discurs amb motiu del 32è aniversari de la Constitució. Ensenyat va fer un repàs històric del món posterior a la Segona Guerra Mundial i va destacar com la Carta Magna d’Andorra és, en certa manera, filla de l’ordre mundial establert després de la derrota de les forces de l’Eix i la creació d’organismes internacionals forts com les Nacions Unides.

Els temps han canviat, i el síndic va posar en relleu que el món s’encamina novament cap a una política de blocs. Mirant enrere, va subratllar que “els andorrans sabem bé el risc i el cost de no estar alineats en un món multilateral com el que hem conegut fins ara”. Un cost que, segons va advertir, s’accentuarà encara més amb la nova configuració global. “Cada vegada que hem fet el compte de pèrdues i guanys, ens hem adonat que el cost de no estar alineats acaba sent molt més elevat que el d’homologar-se”, va afirmar.

Els assistents a la recepció al Consell General.Fernando Galindo

Davant d’aquest escenari, Ensenyat va oferir tres consells: enfortir el coprincipat, reforçar les institucions pròpies i llegir bé l’entorn en què es troba el país. “És un consell prou ampli i prou genèric perquè hi tinguin cabuda molts matisos i opcions polítiques dins del Consell General. Però, alhora, prou fort i profund perquè tots ens hi sentim vinculats”, va concloure.

El discurs va ser ben rebut pels grups parlamentaris i pel cap de Govern, Xavier Espot, que va valorar positivament l’anàlisi política global d’Ensenyat. “Ha estat un discurs equilibrat i ponderat, amb el qual coincideixo en totes les línies. En el context geopolític actual, anem cap a una política de blocs on l’europeu cada vegada s’està transformant més, i crec que seria un error garrafal mantenir-se al marge”, va advertir Espot. Tot i això, va matisar que sumar-se al projecte europeu no significa acceptar totes les iniciatives de la Unió. En aquest sentit, va defensar la transcendència de l’acord d’associació: “Entenc que les novetats generin vertigen, però cal estar tranquils i confiats: és un bon acord i, alhora, ens permet no quedar al marge amb totes les conseqüències negatives que això comportaria”.

El líder de l’oposició, Cerni Escalé, també va considerar que el discurs havia estat “inclusiu i adequat a la situació” i va coincidir que “cada vegada depenem més dels estats que ens envolten, i cal preguntar-se com encaixem en aquest entorn”. No obstant això, va defensar que Andorra ja està homologada dins la Unió Europea gràcies a l’acord monetari i als convenis de doble imposició, sense necessitat d’un acord d’associació.

La lectura del Partit Socialdemòcrata, expressada per Judith Casal, va ser diferent. El PS va vincular les paraules del síndic directament amb l’acord d’associació, i Casal va afirmar que, “en un context en què grans potències intenten tornar a una política de blocs, cal buscar suports i tenir un paraigua més ampli que el que tenim ara com a estat”. Per als socialdemòcrates, aquest paraigua ha de ser l’acord amb Europa. “Un soci europeu dins un mercat de 500 milions de persones permet presentar-nos millor al món que fent-ho sols”, va concloure.

Des d’Andorra Endavant, Carine Montaner va coincidir en la idea que el món s’orienta cap als grans blocs, però es va mostrar partidària de no posicionar-se. “Som un país petit i no sabem com evolucionarà el futur. Creiem que cal conservar la nostra identitat. La geopolítica és complexa, i s’ha de ser neutral i defensar les nostres arrels”, va remarcar.

Per la seva banda, el president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, va assenyalar que “ens agradi o no, les nostres relacions són amb Europa, tant a nivell turístic, financer com comercial. El context ha canviat i cal fer un pas més, no per perdre identitat i independència, sinó per consolidar-les”, va advocar a favor de l’acord.

Finalment, Carles Naudi, de CC, va defensar que Andorra necessita un paraigua més ampli per garantir el seu futur. “Avui ningú qüestiona la nostra presència a l’ONU o en altres organismes internacionals, i en el futur tampoc es dubtarà de l’acord d’associació amb la UE. Lluny de perdre sobirania, ens donarà més capacitat de decisió i representació en àmbits clau, i ens permetrà influir en les normatives que ens afecten”, va concloure.

HABITATGE

Ensenyat també es va referir a la recent aprovació de la llei òmnibus. Tot i evitar pronunciar-se sobre aspectes concrets del text, va destacar que “regular el dret a l’habitatge és un clar mandat constitucional”. En aquest sentit, Espot va recordar que “la llei no és una ocurrència ni un caprici del Govern, sinó una resposta a una necessitat social i al compliment d’un mandat constitucional”.

D’altra banda, Escalé va aprofitar la commemoració del Dia de la Constitució per denunciar que el país no està complint amb determinats preceptes constitucionals en matèria d’habitatge. En aquest sentit, va assenyalar que “l’article 31, que regula l’ús del sòl, i l’article 33, que garanteix el dret a un habitatge digne, són articles que estem incomplint com a país”.

REACCIONS

“CAL PREGUNTAR-SE COM ENCAIXEM EN L'ENTORN”

Cerni Escalé, president de Concòrdia va comprar la valoració geopolítica d’Ensenyat, però va remarcar que Andorra ja està homologada dins del marc europeu gràcies als convenis firmats. També va lamentar la situació que s’està vivint amb l’habitatge.

“EN POLÍTICA DE BLOCS, S'HAN DE BUSCAR SUPORTS”

Judith Casal presidenta del Grup Parlamentari PS, va apuntar que la solució davant de l’evolució mundial cap als blocs és comptar amb aliats forts, com seria Europa gràcies a l’acord d’associació, que donaria un paraigua a Andorra molt més ampli del que pot assolir sola.

“HEM DE CONSERVAR LA NOSTRA IDENTITAT”

Carine Montaner, presidenta d'Andorra Endavant, va coincidir en la idea que el món s’orienta cap als grans blocs, però es va mostrar partidària de no posicionar-se i conservar la identitat andorrana mantenint la neutralitat davant dels canvis incerts de la política mundial.

“LES NOSTRES RELACIONS SÓN AMB EUROPA”

Jordi Jordana, president del Grup Parlamentari Demòcrata, va assenyalar que els principals aliats d’Andorra són els països de la Unió Europea en tots els àmbits econòmics i que en el context actual cal fer un pas més per mantenir la identitat com a país.

“EN EL FUTUR NO ES DUBTARÀ DE L'ACORD”

Carles Naudi, president de Ciutadans Compromesos, va defensar que Andorra necessita un paraigua més ampli per garantir el seu futur i va afirmar que més endavant ningú dubtarà de l’acord d’associació, igual que avui dia ningú qüestiona l’entrada a l’ONU.