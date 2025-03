El rumb polític pot afavorir el ‘sí’ a la UE

El representant del copríncep francès, Patrice Faure, va afirmar ahir que el context internacional actual pot influir en el resultat del referèndum de l’acord d’associació. Faure, un dels convidats als actes de celebració de la Constitució, considera que el rumb polític dels últims mesos pot afavorir l’opció del sí. “Fa temps que segueixo els sondejos i vaig veure que el no hauria guanyat mesos enrere. La gent, però, ara es formula noves preguntes atès el context internacional, que ha canviat, probablement, per un llarg temps”.

Per a Faure, la consulta sobre l’encaix amb la Unió Europea convida els andorrans a “reflexionar sobre el posicionament del país”. El sentit del vot, per tant, estaria sacsejat pels escenaris oberts al “continent americà” o a “l’est d’Europa”. “Estem en un moment històric en què els països discuteixen un major rearmament per ser més autònoms. Tot aquest context és una invitació a la reflexió, a formular-se preguntes”, va afegir Faure, que va assenyalar “la necessitat” d’Andorra i França de “fer pinya a Europa”. “El cap de l’estat francès [Emmanuel Macron] destina energies excepcionals a intentar rellançar una visió compartida d’Europa i Andorra té el seu lloc en aquesta reflexió, en aquest moment particular de la història”. A banda, Faure va apuntar que les negociacions sobre el caràcter mixt o no mixt de l’acord d’associació “continuen en curs” i que el veredicte “serà beneficiós per als andorrans”.

El representant del copríncep francès també va voler remarcar la col·laboració entre els gendarmes i la policia nacional a la frontera francoandorrana per frenar el contraban: “És una iniciativa molt bona, una expressió del que pot ser una associació plural europea”. Sobre la visita de Macron al Principat, Faure va manifestar que no hi ha data fixada perquè tot “depèn de l’agenda internacional”, però que serà “a l’inici de la tardor”.

Quant a les reunions amb la Santa Seu que haurien de permetre una futura despenalització de l’avortament, Faure va avançar que es treballa en una “dinàmica molt positiva”. “Estem trobant solucions que són imaginatives per fer progressar les negociacions”. Finalment, Faure va subratllar que l’avortament lliure és un assumpte que França va discutir i aprovar fa dècades.

