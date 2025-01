Andorra Telecom proposa prejubilacions a la plantilla

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom impulsarà un programa de prejubilacions el 2025 dirigit als treballadors a partir dels 55 anys. Les condicions del pla, segons ha pogut saber el Diari, s’han de comunicar encara formalment a la plantilla, però ja han transcendit requisits, com ara que només s’hi podran acollir els empleats que acumulin un bagatge d’almenys 15 anys a la companyia, que es garantirà un 60% del sou als treballadors i que l’empresa es farà càrrec de les cotitzacions a la Seguretat Social en el període fins al retir formal. Un pla del qual almenys ja hi ha una experiència prèvia i que té com a objectiu una contenció de la massa salarial. S’estan impulsant altres mesures en aquesta direcció, com ara amortitzar aquells llocs de treball que es desocupen i que no es consideren estratègics en una empresa tan lligada als canvis tecnològics i a la transformació que exigeixen.