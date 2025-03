La coordinadora de l'habitatge digne es manifestarà el 5 d'abril

Publicat per Jordi Solé Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Coordinadora per un Habitatge Digne ha convocat aquesta tarda una assemblea davant les portes del Consell General, coincidint amb l'aprovació de la Llei Òmnibus, que ha generat un ampli debat al parlament. La trobada ha reunit una setantena de persones, on s'ha plantejat la possibilitat d'organitzar una manifestació. Aquesta proposta ha estat sotmesa a votació i aprovada pels assistents.

La data proposada per a la mobilització és el dissabte 5 d'abril a la tarda, amb la intenció de fer-la coincidir amb les protestes sobre l'habitatge que tindran lloc a Espanya. A més, durant el matí d'aquell mateix dia, s'han plantejat accions de piquets informatius. En el transcurs de la trobada, Gabriel Ubach ha agraït el Partit Socialdemòcrata (PS) i Concòrdia per haver votat en contra de la llei, alhora que ha responsabilitzat Demòcrates per Andorra, i en particular Xavier Espot i Conxita Marsol, de "crear el problema de l'habitatge a Andorra".

Des de la plataforma, s'ha destacat que la mobilització del 5 d'abril coincidirà amb la temporada alta de turisme al Principat, i s'ha plantejat la possibilitat de "bloquejar fronteres i carreteres", una proposta que ha estat rebuda amb aplaudiments pels assistents. Segons han expressat els portaveus, aquesta acció busca "fer entendre que els turistes no només han de venir a comprar tabac" i demostrar que "el turisme de masses fa mal". Entre les principals reivindicacions de la Coordinadora per un Habitatge Digne, es reclama una regulació dels preus de lloguer i compra d'habitatges, l'aturada dels desnonaments, la creació d'un registre de la propietat i l'eliminació del mecanisme conegut com "la trampa del fill".