Espanya aprova la nova interconnexió elèctrica amb Andorra

El consell de ministres espanyol ha aprovat en la reunió d'avui el conveni amb Andorra per construir la nova interconnexió elèctrica de 220 kv que ha de permetre "incrementar la capacitat d'intercanvi d'energia, cobrir les demandes esperades d'Andorra i afavorir la transició energètica del país", indica la nota del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic veí. L'executiu espanyol remarca que el cost del projecte, inclós al seu territori, seran assumit totalment pel Principat, "en tant que principal beneficiària", i així quedarà fixat en l'acord signat per les operadores Red Eléctrica Espanyola (REE) i FEDA. I s'especifica que Andorra també abonarà els peatges corresponents a l'ús de les infraestructures.

El Govern va anunciar la signatura del conveni el 28 de novembre passat i va ressaltar que va ser possible gràcies al treball de negociacions durant diverses legislatures. El ministre portaveu, Guillem Casal, va assenyalar que la nova infraestructura cobrirà la demanda creixent del sistema elèctric nacional que serà continua i moderada els propers deu anys.

L'executiu espanyol detalla que es modificarà la interconnexió actual de la línia Adrall-Margineda 110kv per substituir-la per un doble circuit de 220 kv des d'Adrall fins a la frontera amb el Principat. El projecte comporta a més l'ampliació i adequació de la subestació d'Adrall en 220kv, incloent el canvi de configuracio i tecnologia passant a doble barra amb l'acoblament GIS i les modificacions en l'arribada a Adrall de les línies Adrall-Llavorsí 220 kv i Adrall-Cercs 220 kv, exposa la nota. Espanya destaca que aquesta interconnexió permet complir amb els compromisos bilaterals amb Andorra i amb els internacionals, perquè suposa avançar en "l'objectiu d'impulsar la integració del mercat interior de l'energia de la UE".

