Conveni amb Espanya per disposar de més energia elèctrica

La nova interconnexió elèctrica entre Andorra i Espanya serà una realitat gràcies al conveni bilateral signat pels dos països. Tal com va dir ahir Guillem Casal, portaveu del Govern, aquest acord de col·laboració energètica ha estat, al llarg dels anys, una carpeta que ha anat saltant de taula en taula. Ara, finalment, “després d’anys de negociacions que es van accelerar darrerament”, s’ha pogut garantir la cooperació. “És una qüestió que s’ha treballat intensament durant diverses legislatures”, va apuntar Casal.

“La nova infraestructura permetrà incrementar la capacitat d’intercanvi entre els sistemes elèctrics amb la finalitat de satisfer, si s’escau, les demandes creixents del sistema elèctric andorrà”, va indicar el portaveu, que va augurar un creixement “moderat i continu” de la demanda de consum d’energia elèctrica per part d’Andorra durant els deu anys vinents. Aquest augment de la necessitat energètica s’explicaria, en primer lloc, i segons Casal, pel “desplegament dels plans de descarbonització per impulsar l’electrificació del transport i la renovació dels sistemes de calefacció dels edificis”. És a dir, pel pas de l’ús de combustibles fòssils a l’ús d’energia elèctrica. El creixement demogràfic i econòmic del país també influirà en aquesta demanda a l’alça. Casal va assenyalar, a més, que actualment Andorra produeix un 18% de l’enèrgica elèctrica consumida al país. La previsió és que el percentatge es dobli (fins al 30%) de cara al 2030.

El conveni signat entre Andorra i Espanya preveu construir una nova infraestructura que inclourà un doble circuit a 220 kV des d’Adrall fins a la frontera. A més, també s’ha acordat l’ampliació i l’adequació de la subestació d’Adrall i la construcció d’una estació receptora al riu Runer per a la recepció de l’energia. El desplegament de tota la infraestructura es durà a terme per consens de FEDA i Red Eléctrica de España.

Un altre anunci de la roda de premsa posterior al consell de ministres va ser la rehabilitació d’un nou immoble de Sant Julià destinat a lloguer assequible. El nou ús de l’edifici serà una realitat després de l’adjudicació de les obres aprovada pel Govern. L’edifici en qüestió es troba al número 12 del carrer Doctor Palau i, un cop s’acabin les obres de reforma, el parc públic d’habitatge sumarà tres pisos més (a un preu mensual de 386 euros). El cost total de la rehabilitació, que té un termini d’execució de divuit mesos, serà de gairebé 847.000 euros, però la meitat (400.000) els assumirà el particular que ha cedit l’immoble, tal com es va acordar al contracte d’arrendament (la reforma de l’edifici forma part del programa d’arrendament i adquisició d’edificis de Govern per destinar-los a habitatge a preu assequible).

Casal va fer valdre ahir els avenços en matèria residencial: “Cada setmana anunciem nous temes al voltant de les polítiques d’habitatge del Govern. Posem més mitjans i avancem amb pas ferm per resoldre aquesta problemàtica.” En aquest sentit, Casal, preguntat per les reclamacions del Col·legi de Metges d’Andorra, que assenyalen una gran dificultat per incorporar nous empleats (justament pel cost econòmic que té instal·lar-se al país), va assegurar que l’habitatge és “el tema cabdal” de la legislatura i va recordar que el Govern està gestionant una inversió de 50 milions d’euros per bastir un parc públic de 400 pisos. “El Govern està fent tot el possible perquè el conjunt de residents, nacionals o no, puguin viure a Andorra. Treballem per pal·liar la situació.”

ALTRES QÜESTIONS

Immigració

Llum verda a 100 permisos de treball sense residència, ja que el darrer contingent es va aprovar el 2022.

Educació

Atorgats, a set persones, 3.000 euros en ajuts al pagament de les matrícules de doctorat del 2024.