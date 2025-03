El comú de la capital tindrà l'última paraula sobre els edificis 'pertorbadors'

Publicat per Oliver Vergés Creat: Actualitzat:

El comú d'Andorra la Vella serà l'encarregat de decidir sobre el futur dels edificis anomenats 'pertorbadors', segons ha assenyalat la ministra de Cultura, Mònica Bonell. Aquestes declaracions arriben després del malestar generat entre alguns propietaris per les restriccions derivades de l'entorn de protecció de Casa de la Vall, especialment pel que fa als edificis de més de 60 anys. Bonell ha explicat que "és el comú d'Andorra la Vella qui ha d'agafar aquest entorn i incloure'l dins del seu Pla d'Urbanisme". Els edificis catalogats com a 'pertorbadors' són aquells que superen l'alçada mitjana del casc antic i, segons el decret vigent, quan s'enderroquin, hauran de respectar la normativa urbanística i adaptar-se a les noves exigències. No obstant això, alguns propietaris afectats han expressat el seu desacord, argumentant que el decret no s'ajusta a la legalitat vigent. La ministra ha reconegut que quan s'hagin de fer obres en aquests edificis, o se n'hagin de construir nous, hauran de respectar l'alçada, ja que supera la mitjana que hi ha amb els altres edificis afectats.

Bonell també ha informat que hi ha hagut cinc al·legacions, de 200 propietaris, que si bé "s'han de tenir en compte", també "són poques en comparació amb el nombre total de concernits". Mònica Bonell dona per fet que els recursos arribaran a la justícia. Malgrat aquestes impugnacions, la ministra s'ha mostrat tranquil·la i ha defensat que "el procediment que s'ha emprat és correcte". Tant la ministra com el síndic Carles Ensenyat han deixat clar que aquest conflicte no té res a veure amb el projecte d'embelliment de l'entorn de la Casa de la Vall.