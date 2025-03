Un judici llarg, marcat per retards i interrupcions, pendent de sentència

El judici de la causa general de BPA és considerat un dels més llargs de la història judicial andorrana. Va investigar si BPA va facilitar operacions de blanqueig de capitals procedents del crim organitzat. La constructora brasilera Odebrecht va utilitzar el banc per presumptament canalitzar suborns destinats a funcionaris públics de diversos països llatinoamericans. Andrei Petrov, considerat un cap de la màfia russa, va ser detingut a Espanya el 2013. Segons els informes, BPA li hauria proporcionat assistència substancial des del 2011 fins a la seva detenció. El Departament del Tresor dels Estats Units va acusar BPA de facilitar operacions de blanqueig de capitals relacionades amb PDVSA, la petroliera estatal veneçolana. Segons les acusacions, directius de BPA haurien cobrat comissions per facilitar aquestes operacions, que implicaven fons de procedència dubtosa vinculats a la corrupció a Veneçuela.

El procés judicial ha estat especialment complex perquè afecta una vintena d’acusats, incloent-hi alts càrrecs, exdirectius i treballadors. L’acusació va mantenir durant la vista que aquests haurien permès moviments milionaris de dubtosa procedència, mentre que les defenses van argumentar que l’actuació del banc es va ajustar a la normativa vigent en aquell moment i que la intervenció va ser una decisió política. El procés es va iniciar amb la presentació de les qüestions prèvies el 15 de gener del 2018, i va patir interrupcions. El setembre d’aquell any, la vista es va suspendre per la recusació de membres del tribunal. El setembre del 2019 es va reprendre, per tornar a quedar aturada el gener del 2020 amb noves qüestions prèvies. El 14 de juny del 2021, després de múltiples ajornaments, es va obrir la vista oral. Però el gener del 2022 es va tornar a suspendre per la renúncia d’un advocat, defensor de sis processats. La situació es va normalitzar el maig del mateix any amb la designació de nous lletrats, i al setembre es van ampliar les sessions per accelerar el procediment. Després de gairebé una dècada d’instrucció i més de set anys de judici, la sentència se sabrà al juliol.

PROTAGONISTES

HIGINI CIERCO

Presidia BPA alhora que era conseller, també, de Banco Madrid. Economista, el seu pes i rellevància en els negocis propietat de la família és molt important.

RAMON CIERCO

Presidia juntament amb el seu germà el consell d’administració de BPA i era conseller de Banco Madrid. Diplomat en Administració d’Empreses per l’École des Cadres de Lausana.

JOAN PAU MIQUEL

Ha estat el més alt comandament executiu de BPA com a director general, primer, i conseller delegat, després. Va ser detingut la tarda del 13 de març acusat de blanqueig de capitals.

ALFONS ALBERCA

Era el fiscal general de l’Estat. Li va correspondre portar la investigació inicial.

CARLES FIÑANA

Director de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (UIFAnd). Ocupava el càrrec des de l’octubre del 2010.

CANÒLIC MINGORANCE

Primera batlle instructora especialitzada en delictes econòmics. Va decretar la presó per a Miquel.

MARIA COSAN

Directora general de l’INAF, el supervisor financer des de final del 2011.