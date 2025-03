La pertorbació deixarà precipitacions fins al migdia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La pertorbació Jana continua aportant precipitacions que s'allargaran fins al migdia, "tot i que cada vegada més febles", segons apunta el servei meteorològic, qui matisa que durant la tarda es poden tornar a produir ruixats o nevades però disperses i intermitents. A hores d'ara, la cota de neu se situa entre els 1.400 i 1.500 metres, però al llarg del matí s'anirà enfilant cap als 1.600 metres.

Les precipitacions en forma de neu que s'han anat acumulant des de la passada nit han deixat ja desenes de centímetres als cims. Entre les zones més destacables es troba Sorteny, amb 32 centímetres de neu nova, Perafita, Envalira Antenes o les Fonts d'Arinsal, on s'han acumulat fins a 22 centímetres i el Bony de les Neres, Coll Pa i a l'estació de FEDA de Grau Roig, on ja hi ha 20 centímetres de neu.

El vent també és el protagonista de la jornada, amb ratxes de fins a 144 quilòmetres per hora a la Tossa d'Espiolets, 68 quilòmetres per hora a Perafita o els 60 quilòmetres a punts com la Comella, les Salines o Sorteny.