Les precipitacions en forma de neu d'aquesta matinada, que continuaran al llarg del matí, han obligat el servei de mobilitat a activar la fase groga, aquest matí, per circular per la General 2 a partir de Meritxell, el que significa que des d'aquest punt i fins a la frontera del Pas és obligatori dur equipaments especials. També s'ha activat la fase groga a la General 3, a partir de Llorts, i a la General 4 a partir de Pal en direcció al Coll de la Botella, la qual cosa significa que és obligatori circular amb pneumàtics especials o equipaments, no es permet circular a més de 60 quilòmetres per hora i està prohibida la circulació de motocicletes, ciclomotors i vehicles de mobilitat personal. Des del departament de mobilitat recomanen disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams inclinats, així com evitar maniobres brusques i augmentar la distància de seguretat. També és obligatori dur equipaments especials per circular per la RN320 a l'altura del Coll de Puymorens.

Les màquines llevaneu es mobilitzen

El servei de conservació i explotació de carreteres ha mobilitzat les màquines llevaneu a bona part de les carreteres del Principat per treure la neu i assegurar-se que a la via s'hi pot continuar circulant. En una publicació a les seves xarxes socials, es pot veure com han estat treballant a Naturland, a la cota 2.000. També recomanen consultar l'estat de les carreteres en cas de desplaçament i extremar les precaucions.