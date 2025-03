Les institucions reivindiquen el Dia de les dones a través de les xarxes socials

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les institucions d'arreu del país, així com diverses organitzacions i entitats, han volgut commemorar el Dia de la dona, que se celebra avui, amb diferents missatges a través de les xarxes socials. El cap de Govern, Xavier Espot, ha defensat que des de l'executiu es treballa "fermament" en la implementació de la Llei per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, i ha recordat que en els pròxims mesos s'impulsarà el Projecte de llei sobre el permís de naixement igualitari. "La defensa dels drets de les dones i les nenes i de la seva plena igualtat és una de les nostres prioritats" ha matisat el cap de Govern, en el seu missatge a la xarxa social X.

En el mateix sentit, Govern ha publicat un vídeo on la secretaria d'Estat d'Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, exposa les accions de sensibilització, centrades en l'àmbit laboral, que s'han dut a terme des de l'executiu i informa que s'han repartit llaços liles "com a un símbol de la nostra lluita per la igualtat".

El ministeri d'Afers Exteriors, encapçalat per la ministra Imma Tor, i on el 68% de les persones que treballen al ministeri són dones, també ha volgut sumar-se a la campanya, difonent un vídeo per reivindicar el paper de les dones en la diplomàcia i en la construcció d'un món més inclusiu, i recordant que des d'aquest any Andorra compta amb una experta nacional a la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), per reforçar les polítiques d'igualtat i garantir els drets de les dones i les nenes arreu del món.

El comú d'Andorra la Vella ha volgut donar veu a les dones que "trenquen barreres" en llocs de treball tradicionalment masculinitzats, i ha reivindicat algunes de les treballadores del comú en un vídeo penjat a les xarxes socials.

El comú d'Escaldes ha seguit els mateixos passos que el de la capital i ha publicat un vídeo per commemorar el Dia Internacional de la Dona, recordant que al comú hi treballen 177 dones, que representen el 48,76% del total de treballadors comunals.

La policia ha homenatjat a les 25 dones policies i a les 44 dones de personal tècnic i administratiu que treballen al cos, amb un petit vídeo penjat a les xarxes socials i amb la frase: "Són imprescindibles perquè el nostre departament afronti tots els reptes amb èxit".

FEDA ha volgut reivindicar la igualtat de gènere amb un vídeo on les dones que treballen a la companyia expliquen com han arribat fins al seu lloc de treball, i encoratgen a totes les nenes, noies i dones "a seguir els seus somnis, trencant barreres i desafiant els estereotips".