La manifestació del 8M d’Acció Feminista es trasllada a Barcelona

Acció Feminista tornarà a sortir al carrer pel 8M, però aquest cop ho farà a Barcelona. En un post a X, l’organització ha afirmat que “a Andorra se’ns nega, a Catalunya se’ns acull” i que continuaran lluitant per aconseguir que l’avortament sigui un dret garantit. La convocatòria és a les 17 hores a la cruïlla entre Gran Via i Aribau. Des d’Acció Feminista d’Andorra han explicat a Instagram que “fa anys que reclamem el dret a l’avortament a Andorra, però només hem obtingut silenci i inacció política”. El comunicat continua apuntant que “despenalitzar l’avortament sense garantir-ne la cobertura sanitària és seguir penalitzant-nos. L’avortament ha de ser legal, segur i gratuït, accessible per a totes!”. Davant “la manca de resposta i solucions reals per part de les institucions”, Acció Feminista traslladaran la lluita a Catalunya, “on tantes dones d’Andorra es veuen obligades a anar per interrompre l’embaràs, perquè al nostre país encara no és possible”.