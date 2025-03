Més competències territorials per a Govern

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) opta per dotar el Govern de més competències d’ordenament territorial per poder assolir el model de creixement urbanístic sostenible que s’està debatent en comissió parlamentària actualment. Així ho va expressar ahir Jordi Cerqueda, secretari de l’APTA, a la quarta sessió de la comissió d’estudi per assegurar un creixement urbanístic sostenible, acompanyat del president de l’associació, Josep Duró.

Cerqueda va afirmar que l’ordenament del territori (una tasca que “és nacional”) ha de prevaldre per damunt de la regulació urbanística. “Hi ha d’haver, primer, un ordenament del territori i, a partir d’aquí, establir una política urbanística adequada. Cal, doncs, que es redefineixin els conceptes d’urbanisme i ordenament del territori en el marc de les competències.” Cerqueda, però, va negar que en cap cas es proposa una reducció de competències als comuns (que són els que gestionen més part de territori). En aquest sentit, el que també reclama l’APTA és una major col·laboració entre l’administració central i les corporacions: “Redefinir els POUP, que estiguin alineats amb la visió nacional.”

Cerqueda també va assenyalar que cal una planificació territorial “nacional i a llarg termini”, una classificació acurada dels tipus de terrenys. La manca d’un full de ruta clar i d’abast temporal extens –va afegir– afavoreix vendes precipitades que impliquen una “desvaloració” (venda per un valor devaluat) i “desandorranització” del terreny, ja que, en alguns casos, podria ser destinat a ús agrícola, tradicional. Cerqueda, a més, va recordar que “els terrenys privats són la matèria primera del desenvolupament urbanístic i aquesta és escassa”. L’APTA també proposa la creació d’un òrgan nacional publicotècnic que sigui transministerial i tingui una visió “holística” del rumb del creixement urbanístic. Per la seva banda, per a Duró és important que el model de creixement urbanístic sostenible es faci sense precipitar-se, pausadament i amb concertació: “Les institucions són les que han de decidir, però amb l’aportació de la societat i els actors econòmics. Cal tenir visió de futur i no col·locar un esparadrap al tall.”

SATURACIÓ DEMOGRÀFICA

En el seu torn de compareixença d’ahir, David Berruezo, vocal del Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra, va coincidir amb l’APTA en la necessitat d’abordar una “distribució competencial en matèria urbanística”. “En aquest sentit”, va dir, “cal promoure la gestió nacional en matèria urbanística”. Pel que fa a propostes per pacificar la saturació demogràfica del país i atenuar la tensió del mercat de l’habitatge, Berruezo és partidari d’establir col·laboracions amb els territoris veïns en forma d’inversió. “Andorra podria invertir en territori forà com ja va fer amb la construcció de l’aeroport.” Invertir, per exemple, en la construcció d’habitatge o en la millora de les infraestructures de transport. El vocal del Col·legi d’Economistes va posar l’exemple de la frontera entre Suïssa i França. Seria més fàcil, però, col·laborar amb Espanya per “una qüestió d’orografia”. Berruezo també va admetre que la crisi que pateix Andorra provoca que el Principat “traslladi la pressió als països veïns”. Ara bé, “no totes les solucions serveixen per a tots els territoris. No podem fer coses que en altres països sí que són factibles”.

XOC PER LA VAGA DE LLOGUERS Xoc frontal entre l’Associació de Propietaris de Béns Immobles i la Coordinadora per un Habitatge Digne arran del plantejament d’una vaga de lloguers per part d’aquesta última. L’APBI va qualificar ahir “d’ocurrència demencial” la proposta de la coordinadora i va recalcar que fer una crida pública per sumar-se a accions com aquesta “és una irresponsabilitat”.



L’APBI va destacar a través d’un comunicat que incomplir el contracte de lloguer “aboca les persones a incórrer en una il·legalitat” i va assegurar que es tracta d’un fet “greu i perillós” que comportaria l’impagament de la renda i, per tant, “la rescissió del contracte”, tal com fixa la llei. Al comunicat, els propietaris sostenen que aquesta mena de mesures generen “incertesa” i desincentiven a posar pisos en lloguer, fet que repercutiria en una reducció de l’oferta i dificultaria “encara més” l’accés a l’habitatge. L’APBI, a més, considera que la coordinadora té “actituds radicals i maximalistes”.



Per la seva banda, la coordinadora proposarà avui una data de mobilització popular que es portarà a debat i votació durant l’assemblea que tindrà lloc aquesta mateixa tarda. L’objectiu és pressionar el Govern perquè accepti la regulació de tots els preus de lloguer, la prohibició dels desnonaments sense habitatge alternatiu digne i assequible i la creació del registre de la propietat i el cens d’habitatges.



Ahir, el ministre portaveu va insistir en la roda de premsa posterior al consell de ministres en el compromís del Govern per resoldre la problemàtica de l’habitatge i a fer-ho des de “la centralitat política”. Guillem Casal va recordar que se’ls ha criticat per excedir-se amb mesures com les previstes a la llei òmnibus que se sotmet a aprovació avui, però també per quedar-se curts, i que això constata aquesta centralitat. Amb referència a la proposta de la vaga de lloguers, va instar la Coordinadora per un Habitatge Digne al diàleg i a “defugir posicions maximalistes”.