Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Llei Òmnibus ha estat aprovada aquesta tarda al Consell General, després de set mesos de debat parlamentari, amb els vots a favor de DA, Ciutadans Compromesos i el conseller liberal no adscrit Víctor Pintos. Tots els grups de l’oposició han votat en contra. La ministra de Presidència, Economia, Habitatge i Treball, Conxita Marsol, ha defensat el projecte de llei. Marsol ha afirmat que ja no es pot acusar el Govern de no fer res i ha anunciat que l’executiu crearà dos programes per atenuar la crisi residencial: un programa per incentivar el lloguer assequible d’habitatges privats i un programa d’ajudes per comprar la primera residència. La ministra ha dit que la llei ha de permetre que la població “tingui l’oportunitat de desenvolupar el seu projecte de vida”. “Vetllem per una societat pròspera i competitiva”, ha afegit. I ha demanat a l’oposició que sigui capaç de reconèixer l’actuació del Govern: “Els demano tenir un cert grau d’empatia, un cert grau de cessió”. La consellera demòcrata Maria Martisella ha destacat que la norma és “una proposta executiva, de Govern; recull els equilibris que només coneixem quan tenim l’oportunitat de governar”. Cerni Escalé, líder de Concòrdia, en la seva resposta a Marsol, ha sostingut que “amb aquesta llei és més fàcil especular que comprar un habitatge al país”. “Aquesta llei no ajudarà a frenar els preus de l’immobiliari”, ha reblat. Pere Baró, conseller del PS, ha acusat l’executiu d’elaborar una llei que és “pur màrqueting polític”. “La llei servirà de ben poc: ha arribat més descafeïnada que no pas ho era en un inici i també és menys valenta. És una presa de pèl”. Carine Montaner, consellera d’Andorra Endavant, ha amenaçat de portar la norma aprovada al Constitucional, però ha acceptat que el seu grup no té força per fer-ho (el PS, a més, ha descartat sumar-se a la iniciativa).