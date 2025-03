La Batllia acusa els Cierco de blanqueig, activitat bancària il·legal i associació il·lícita

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'operativa de la 'caixa B' de Banca Privada d'Andorra (BPA) investigada en el marc del 'cas Landstreet' per la Batllia ha portat al processament dels germans Cierco, exmàxims accionistes de l'entitat, per cinc delictes. Higini i Ramon Cierco estan acusats dels delictes majors d'activitat bancària o financera il·legal; de blanqueig de diners o valors amb habitualitat i mitjançant grup organitzat; d'associació il·lícita en tant que promotor, dirigent o persona que exerceix un poder de fet en l'associació; d'administració deslleial d'empresa o subsidiàriament d'administració deslleial; i d'abús de poder de posició dominant, segons recull l'aute judicial al qual ha tingut accés el Diari. Joan Pau Miquel, exconseller delegat de BPA, està acusat dels mateixos delictes i també d'estafa qualificada, el que el converteix en el principal processat per aquesta causa, segons la notificació feta ahir per la Batllia i per la qual els germans Cierco, Miquel i els altres cinc processats (Santiago de Rosselló, Josep Antoni Rivero, Javier Escoda, Daniel Garcia i Josep Maria Frases), resten en llibertat provisional mantenint les mesures cautelars de caràcter patrimonial acordades en el marc de la causa durant la instrucció.

L'aute assenyala que existeixen "indicis suficients per sospitar que Miquel, amb la connivència de Ramon i Higini Cierco (integrants del comitè executiu de BPA i persones amb el control efectiu de BPA i la seva activitat)" van constituir la mercantil panamenya Landstreet, que tenia com a testaferro a Frases, "per presumptament desviar diners de BPA mitjançant diverses estratègies, tant a nivell de gestió de fons d'inversió, com a través de factures a càrrec de BPA per la prestació de serveis que mai es van realitzar". Aquests diners s'haurien desviat a comptes dels quals Joan Pau Miquel n'era el real beneficiari (directa o indirectament a través de societats de les quals n'és accionista i també "haurien retribuït certes activitats delictives com es desprèn dels fets provats" en el context d'una altra causa ja jutjada, s'indica a l'aute de processament. Els pagaments eren abonats pel banc ara desaparegut a través de Santiago de Rosselló, com a director adjunt de l'àrea d'intervenció i control, i per Josep Antoni Rivero, com a gestor dels comptes.

Landstreet va ser constituïda el març del 2007 a Panamá amb Miquel com a titular del 50% de les accions, Escoda del 35% i Garcia del 15%. La Batllia xifra en 51.430.887 euros i 6.435.453 dòlars ingressats a un compte i en poc més de 4 milions els fons desviats de BPA a la societat panamenya. Pagaments que es feien justificats de forma parcial i que correspondrien a assessorament financer per als que no estava habilitada la societat, indica el document judicial. Escoda i Garcia haurien cobrat 13.288.801 euros a través d'un compte bancari a Suïssa, segons l'aute.

Els abonaments a Joan Pau Miquel es feien amb retirades d'efectiu, de vegades de forma fraccionada, i la Batllia estima que 17.431.864 euros i 488.503 dòlars "podrien haver estat percebuts per Miquel" i subratllen que suposarien més de 4 milions més del rebut pels altres dos socis que tenia l'altra meitat de les accions. L'operativa també incloïa factures emeses amb càrrec a BPA per serveis com "assessorament tècnic i financer" que permetien a Miquel justificar formalment a nivell intern aquests pagaments amb partides que ell i De Rosselló determinaven". L'aute quantifica en 7,5 milions d'euros i uns 340.000 dòlars "el perjudici patrimonial que hauria causat Miquel presumptament a BPA" mitjançant l'operativa d'ingressos als comptes de la societat que eren reintegrats en efectiu en els dies següents, "normalment de forma fraccionada, perdent-se la seva traçabilitat". I es detalla que es van carregar a l'entitat bancària 14,4 milions d'euros en factures "que hauria emès Miquel en nom de Landstreet i en relació a les quals no existiria el corresponent pagament associat".

La batlle afirma que "una part important dels diners en efectiu" reintegrats dels comptes de la societat panamenya "haurien acabat en comptes bancaris sota el control personal de Miquel" i fa un llistat de retirades en efectiu i ingressos l'endemà per quantitats iguals o semblants a comptes titularitat de l'exconseller delegat de BPA. Comptes com el que figura a nom de "Terres del Mig, societat que pertany a la societat Principat Holding de la que Miquel és soci al 50%" i al que haurien anat a parar "4.338.490 euros en efectiu provinents dels comptes de Landstreet".

La batlle conclou que Landstreet tenia per finalitat a més "utilitzar-se com a pantalla o 'mandatari, per compte i ordre de BPA' per a efectuar determinats pagaments que havien de ser tractats amb discreccionalitat i confidencialitat" i destaca que mai s'hauria comunicat a cap òrgan de govern de l'entitat ni als altres accionistes aquestes transaccions. L'aute assenyala que Landstreet hauria estat "utilitzada per Miquel, amb el coneixement i connivència dels Cierco, de Rosselló i de Rivero per pagar tota una sèrie de conceptes il·lícits que identificà com a prescriptors o/i abonaments diversos a alguns empleats fora del control de la BPA i més enllà de les obligacions laborals".

"Client de risc zero"

L'aute recalca que els contractes d'obertura de dos comptes a BPA pels quals operava la societat i els qüestionaris 'know your customer' per verificar la identitat dels clients evidenciarien "una ocultació del real beneficiari dels comptes [Miquel i Escoda] i de forma artificiosa s'hauria valorat el client com a client de risc baix-zero, evitant que els comptes fossin sotmesos a controls interns o externs". I és que la instrucció de la causa revela que Miquel consta com a gestor dels comptes i qui fa els qüestionaris "quedant palès que s'ometran dades rellevants en el formulari" perquè no figura data, ni el real beneficiari ni la nacionalitat de la societat i apareixen com a beneficiaris "accionistes BPA". L'aute afegeix que Rivero va identificar Landstreet com a client "en evident incompliment dels paràmetres de valoració del risc atès que es tractava d'una societat panamenya, amb accions al portador, amb una activitat de cobrament i pagament operativa de comptes pont".

La vinculació de la societat panamenya amb BPA es va concretar l'1 de juliol quan va ser contractada per a l'assessorament en la gestió de carteres en un document signat per Escoda i Garcia per una part i per Higini Cierco i Joan Pau Miquel per l'altra. La feina seria gestionar el patrimoni del fons d'inversió Dolphin Equities de BPA tot i que "Landstreet no estava autoritzada per l'INAF" per aquesta gestió, recull l'aute. I especifica que el consell d'administració del banc va tirar endavant la contractació el 27 de juny en una reunió on el consell "semblaria desconèixer que Miquel era el soci majoritari i beneficiari, a excepció d'Higini Cierco i de Ramon Cierco, que sí coneixien la posició de Miquel i haurien ocultat aquesta informació als òrgans de govern de BPA".