La ‘caixa B’ de BPA porta els Cierco davant de la justícia

La Batllia va notificar ahir el processament dels germans Ramon i Higini Cierco, exmàxims accionistes de Banca Privada d’Andorra (BPA), així com de Joan Pau Miquel, exconseller delegat, i d’altres càrrecs del banc desaparegut, com Santiago de Rosselló i Josep Antoni Rivero en el marc del cas Landstreet. El procés també afecta Javier Escoda i Daniel Garcia, accionistes de la societat, i Ia Frases. La investigació apunta l’existència d’una presumpta caixa B amb la qual BPA hauria efectuat pagaments en negre, esquivant els controls fiscals i de blanqueig de capitals.

Els exaccionistes majoritaris de BPA es van desplaçar ahir a la seu de la Justícia, acompanyats dels seus advocats, on van ser informats de la seva situació processal. Aquesta nova fase judicial arriba en un moment clau, ja que el Tribunal de Corts anunciarà el 15 de juliol vinent la sentència de la causa general del cas BPA, que va quedar vista per a sentència el novembre del 2023, després de dos anys i mig de judici.

El cas Landstreet té el seu origen en una societat panamenya que, segons la instrucció judicial, va ser utilitzada per BPA entre el 2007 i el 2015 per canalitzar pagaments opacs. La investigació, dirigida inicialment per la batlle Canòlic Mingorance, revela que aquesta estructura paral·lela va permetre el pagament de més de 46 milions d’euros en comissions a 120 directius, empleats i intermediaris del banc. Segons la instrucció, aquestes operacions es van realitzar sense el coneixement del consell d’administració de BPA, que no hauria estat informat sobre la titularitat real de la societat ni dels moviments econòmics efectuats.

Els informes policials indiquen que Landstreet International, propietat en un 50% de Miquel, aparentment oferia serveis d’assessorament financer a l’entitat bancària. No obstant això, les transferències realitzades per aquesta societat serien en realitat part d’un esquema per retribuir primes i comissions sense passar pels mecanismes de control fiscal. Entre els beneficiaris d’aquests pagaments hi hauria el mateix Miquel, que hauria rebut 12,7 milions d’euros, així com altres directius de BPA com Xavier Mayol González i Higini Cierco, que segons la investigació haurien percebut 1,3 milions i 648.500 euros, respectivament.

La investigació també detalla que aquesta caixa B hauria estat utilitzada per a operacions relacionades amb altres trames de corrupció. Un dels intermediaris, Luis Alejandro Rivero, hauria rebut 3,4 milions d’euros per la seva tasca en la gestió de comptes de clients de BPA, incloent-hi el veneçolà Diego Salazar, vinculat a Petróleos de Venezuela (PDVSA). També s’apunten pagaments d’1,2 milions d’euros a Gabriel Guillermo Salas Ely, relacionat amb Inveramerica, i 2,9 milions d’euros a l’advocat suís Olivier Leon Georges Mestelan, identificat en la investigació com a assessor del president de l’Azerbaidjan, Ilham Aliyev.

A més, segons les investigacions, el setembre del 2008 Landstreet hauria transferit 603.382 euros a Oriol Puig, exdirector del Servei Meteorològic de Catalunya i germà de l’exconseller Felip Puig. La policia andorrana considera que aquest pagament no es va justificar. La societat panamenya també apareix vinculada a altres persones identificades com a possibles testaferros dins l’estructura financera de BPA.

Segons els documents judicials, l’assessorament entre Landstreet International i BPA es va formalitzar el 27 de juny del 2007, amb l’aprovació del consell d’administració de l’entitat. Les investigacions han identificat gestors que haurien rebut pagaments a través d’aquesta societat, com Javier Escoda i Daniel Garcia, que controlaven el 35% i el 15% de Landstreet, respectivament. La documentació recollida inclou transferències des de Landstreet cap a comptes suïssos gestionats per BPA. El procés continua amb l’anàlisi de nous documents i testimonis. La batlle responsable del cas havia sol·licitat més informes per determinar el grau d’implicació de cada processat.