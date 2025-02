AndRail celebra haver posat el tramvia "al capdavant de l'agenda política"

Presentació de la campanya d'Andrail per promoure el tramvia.V.G.

AndRail, la plataforma pel ferrocarril a Andorra, es felicita de l'estudi de viabilitat que el Principat i Catalunya posaran en marxa per estudiar la implementació del tramvia entre Sant Julià de Lòria i la Seu d'Urgell si finalment es rep finançament europeu mitjançant el projecte Poctefa. El portaveu de l'entitat, Sebastià Mijares, ha posat en relleu que la futura infraestructura "és una mostra de les voluntats polítiques que hi ha a una banda i l'altra de la frontera" i que, per tant, la valoració és "positiva".

Mijares explica que l'anunci d'ahir per part del secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, "és un altre èxit de l'activitat de l'associació" després de portar molts anys fent activisme en aquest sentit, la qual cosa ha permès posicionar aquesta temàtica "al capdavant de l'agenda política". "Estem molt satisfets i -l'estudi- és fruit del consens i l'acord social que hem construït al voltant d'això", afegeix.

El portaveu de l'entitat assenyala que el tramvia "és un projecte que gaudeix d'amplíssim suport social". De fet, recorda que en el procés participatiu per millorar el transport públic engegat l'any passat, ja es va deixar palès que el tramvia és la proposta amb més suport per part de la ciutadania, ja que fins i tot supera el conjunt de la resta d'opcions que es van presentar en aquell moment. Mijares remarca que AndRail, mitjançant el seu activisme, també ha aconseguit que aquest mètode de transport aparegui en els programes electorals de les forces polítiques que tenen representació al Consell General i també en els dels comuns de les valls centrals. "Si hi ha suport transversal a nivell social i polític confiem que això faciliti la realització del projecte", indica.

Pel que fa a l'estudi, Sebastià Mijares reconeix que només s'enfocarà en estudiar la viabilitat del projecte, però el fet de perllongar la línia fins a la Seu d'Urgell representa "una proposta més ambiciosa de la que inicialment nosaltres havíem demanat". En aquest sentit, diu que l'import de 700.000 euros és una xifra molt elevada per a la realització d'un estudi tenint en compte que d'altres de similars que ha realitzat la Generalitat s'han situat al voltant dels 200.000 i 300.000 euros. Aquest suplement, doncs, "sembla indicar una certa previsió que després de l'estudi hi hagi tota una part planificadora que, per llei, és necessària a Espanya".

Mijares també assenyala que des de l'entitat "no tenim interès que el tramvia sigui d'una manera o d'una altra, sinó que hi sigui", per la qual cosa "farem la incidència que sigui necessària perquè tiri endavant". Amb tot, advoca perquè es continuï posant en valor aquest "consens" a nivell institucional i social, ja que "ho veiem com una eina necessària perquè es puguin realitzar acords de manera continuada i sense conflictes", sigui quina sigui la força política al capdavant de l'executiu.

Autobús a Canillo

D'altra banda, i en relació amb la línia d'autobús directa entre Canillo i Andorra la Vella que Forné va titllar com a viable aquest dijous, des d'AndRail també valoren positivament qualsevol millora que hi hagi en el transport públic, malgrat reconèixer que les infraestructures viàries d'Andorra tampoc permeten fer que els temps de viatge siguin més "competitius", especialment en moments crítics a la xarxa viària de la CG2. En aquest cas, i davant la possibilitat d'haver de construir un nou carril segregat entre les dues parròquies, i tenint en compte l'elevat cost d'obra civil que això representa, Mijares advoca per implementar raïls, la qual cosa reduiria el cost.