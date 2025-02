Andorra i Catalunya s’alien per fer realitat el tramvia

Andorra i Catalunya s’alien pel tramvia. El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va anunciar ahir en roda de premsa que el 17 de febrer passat es va presentar la candidatura conjunta entre els dos territoris per poder accedir al programa europeu Poctefa. Aquest es dedica al finançament de projectes de cooperació i desenvolupament sostenible entre les fronteres de França, Espanya i el Principat. Amb aquests diners s’espera sufragar una part de les despeses derivades de la realització de l’estudi de viabilitat del trajecte en tramvia entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell.

“Estem treballant fermament i amb voluntat política per portar el tramvia” David Forné, Sec. d’Estat de Mobilitat

Segons va explicar Forné, són diners als quals no podrà accedir el Principat per no ser a dins la Unió Europea, però dels quals sí que es podrà beneficiar Catalunya. En total, el territori veí podria rebre una injecció econòmica de fins a 300.000 euros per realitzar aquest estudi de viabilitat, que tindrà per a Catalunya un cost total de 500.000 euros.

“Estem complint tots els terminis i paràmetres estipulats per aconseguir el finançament” David Forné, Sec. d’Estat de Mobilitat

Per la seva part, Andorra aportarà l’anàlisi duta a terme durant els últims anys, en què s’analitzava la possibilitat de crear una línia de tramvia que connectés Escaldes-Engordany, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria. Forné va xifrar la despesa d’aquests treballs en 200.000 euros, en què es troba inclòs l’estudi sobre el transport segregat actualment en execució, com també el finançament dels funcionaris que s’hi assignaran. Sumant els costos dels estudis de viabilitat que ha de fer cada territori, el total arribaria als 700.000 euros. Un cop presentada tota la documentació, aquesta serà revisada per l’autoritat de gestió delegada del programa Poctefa, que podrà sol·licitar informació addicional en cas que sigui necessari per completar la ja lliurada.

Tal com va apuntar Forné, durant els mesos de tardor se sabrà si Catalunya rep el finançament. Si la resposta és positiva, el secretari d’Estat dona un termini de dos anys per començar amb la redacció dels estudis de viabilitat. Preguntat sobre si creia que es podrien començar a moure aspectes constructius durant aquesta legislatura, Forné va apuntar que “no estem en el moment de decidir aquesta qüestió”, ja que “encara és massa aviat i estem en la fase de negociar amb els comuns”, però “hi estem treballant fermament” i “amb voluntat política”. El secretari d’Estat també va afegir que tenen “més o menys clar un recorregut inicial” i que “quan estigui pràcticament tancat amb els comuns, farem una presentació de tot el projecte”.

Preguntat per la possibilitat que Catalunya decideixi no tirar endavant el projecte si no arriben aquests fons Poctefa, Forné va declarar que “quan vam fer la reunió amb el departament de Territori els vam exposar el que estàvem desenvolupant al nostre país, i els va agradar la possibilitat d’allargar-lo fins a la Seu”, ja que s’estaria “connectant un motor econòmic com és Andorra amb la capital de l’Alt Urgell”. Per tant, “jo no descartaria que ells també poguessin fer algun estudi, en aquest sentit, si no tinguessin els diners”, va relatar.

Forné va assenyalar que “en projectes transfronterers”, els aspectes en els quals es fixen les comissions “són pel que fa a la millora de la mobilitat, el medi ambient i la rebaixa d’emissions”, i la candidatura conjunta “està complint de moment tots els terminis i paràmetres”. El secretari d’Estat es mostra positiu i considera que “ens ho donaran”.

Forné va recordar que “hi ha 1.600 treballadors cada dia que passen les nostres fronteres amb vehicle privat” i que “tenim moments punta amb 20.000 vehicles” provocant “col·lapses”. “El tramvia ens permetria obrir una nova porta d’entrada al país, afegint-se a la del riu Runer i a la del Pas de la Casa”, va explicar. Andorra és la primera vegada que lidera un projecte finançat pel programa Poctefa, però entre el 2014 i el 2020 ha pres part en 45 iniciatives de cooperació transfronterera.