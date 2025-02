Andorra demana fons europeus per estudiar la viabilitat del tramvia fins a la Seu

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra lidera per primera vegada l'impuls d'un projecte europeu amb l'objectiu d'obtenir finançament per a l'estudi de viabilitat de la connexió amb tramvia lleuger de passatgers entre Sant Julià i la Seu d'Urgell, segons anuncia el Govern. La iniciativa POCTEFA Tramvalira és el nom del projecte per al qual Andorra i Catalunya han presentat la documentació per accedir a la convocatòria d'inicis d'any del programa europeu de cooperació transfronterera (POCTEFA) creat per promoure propostes de desenvolupament sostenible en els territoris fronterers d'Espanya, França i Andorra, indica l'executiu en un comunicat.

La candidatura vol aconseguir fons europeus per impulsar els estudis de viabilitat per connectar amb un tramvia el Principat i la capital de l'Alt Urgell i des del Govern es destaca que el fet que Andorra lideri la iniciativa "suposa una gran fita en la integració del país en la cooperació transfronterera i en els mecanismes reguladors dels programes". El secretari d'Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, destaca la decisió de presentar el projecte transfronterer des d'Andorra i assegura que "és una mostra clara de la voluntat del Govern per continuar explorant les millors vies de mobilitat sostenible i millorar la vida dels ciutadans d'Andorra i també d'aquells que viuen fora del nostre país". L'executiu recorda que més de 1.600 persones passen la frontera diàriament per treballar al Principat i ho fan majoritàriament amb vehicle individual i que l'eix viari que connecta la Seu amb Andorra pot arribar als 20.000 vehicles en dies d'alta afluència.

La decisió sobre l'atorgament del finançament sol·licitat es coneixerà a principis de la propera tardor. El Govern indica que la participació en el marc del cofinançament que concedeix el programa POCTEFA es materialitza a través de treballs ja contractats com l'estudi sobre el transport segregat que està en execució o el finançament dels funcionaris que s'hi assignaran. I es recalca que "si bé Andorra no pot rebre finançament de forma directa d'aquests tipus de programes, la situació podria canviar si finalment s'assoleix un Acord d'associació amb la UE".