Andorra Endavant acusa Espot "d'un profund desconeixement dels dossiers UE"

El grup parlamentari d'Andorra Endavant ha acusat el cap de Govern, Xavier Espot, de contradiccions sobre el dossier de la Unió Europea. En un comunicat, el grup manifesta que el cap de Govern "o bé domina l'art de marejar la perdiu, essent perfectament coneixedor del que diu Europa, o ho barreja tot, com a conseqüència d’un profund desconeixement dels dossiers UE". Andorra Endavant es basa, segons afirmen, en "constants declaracions preocupants i contradictòries", entre les quals destaquen el manteniment de l'statu quo, dient que "fa uns mesos Govern apuntava que Andorra no pot conservar l'statu quo, i ara tant Govern com els membres del pacte d'estat afirmen que per Andorra l'única via per conservar l'statu quo és l'acord".

El grup es mostra sorprès per "el desconeixement del Govern per la possible qualificació d'un acord mixt quan se sabia des del 2019", així com per la "contradicció" en les respostes a preguntes fetes, posant d'exemple que l'executiu va contestar "que el 80% de les persones rebutjades provenien de la UE quan uns mesos abans, a l'inici de les reunions del pacte d'estat, per la mateixa pregunta es va dir el contrari". Finalment, Andorra Endavant considera que "la carta de la UE demostra que 9 anys després la negociació continua oberta tot i que el Govern va voler fer creure el contrari" i apunta que "resta clara i manifesta la pèrdua flagrant de sobirania d'Andorra amb l'acord".