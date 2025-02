L’acord permetrà limitar la inversió estrangera en l’habitatge

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Comissió Europa (CE) confirma que es podrà limitar la inversió estrangera en l’àmbit immobiliari modificant el text negociat, ja que, de moment, aquesta limitació no està prevista, però serà possible introduir-la. Brussel·les, a petició del Govern, ha respost als dubtes –fruit de les interpretacions– que l’oposició exposa periòdicament al Consell General respecte d’alguns articles de l’acord d’associació. Ahir, el cap de Govern, Xavier Espot, va comunicar, en el marc de la reunió del pacte d’Estat per la UE, que l’executiu va rebre fa uns dies una carta de la Comissió Europea que contenia la resposta als aclariments reclamats. És la rèplica, doncs, a “algunes consultes concretes que els havíem traslladat sobre divergències sobre l’acord d’associació”. Segons Espot, s’han viscut “molts debats parlamentaris” en què l’oposició ha rebatut la interpretació del Govern del text acordat i s’han publicat “múltiples articles per part d’opositors al projecte”. “Ens ha semblat important, per evitar confondre la ciutadania, recavar l’opinió escrita de la Comissió Europea”, va afegir el cap de Govern: “Els ciutadans han de saber de bona font que la interpretació d’algunes qüestions coincideix amb la que pugui dir el Govern i no pas la senyora Carine Montaner o el senyor Cerni Escalé.”