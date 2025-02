Confirmada l'absolució de l'advocada i la clienta acusades de xantatge

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'advocada i la seva clienta, la mare d'una menor, presumptament víctima d'abusos, acusades de xantatge han estat absoltes pel Tribunal Constitucional, segons s'ha fet públic aquest dimecres al BOPA. Les acusacions cap a les dues dones provenen d'una suposada reunió on haurien demanat 200.000 euros a canvi de no denunciar. L'acusació particular va demanar dos anys de presó per la mare, i sis mesos de presó condicional per l'advocada, així com un període d'inhabilitació.

El tribunal no va acceptar les declaracions de l'home i va absoldre les dues implicades. La defensa de l'acusat va interposar un recurs d'empara contra la sentència, del 14 de juny de 2024, dictada pel Tribunal de Corts i contra la del 4 de desembre, dictada pel Tribunal Superior de Justícia "per una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció", que ha estat desestimada.

La sentència recull que el Tribunal de Corts "va valorar de forma lògica i raonable" les proves per arribar a la conclusió que "no es podia considerar provat amb la seguretat necessària que l'advocada exigís el pagament de 200.000 euros", per la qual cosa, el Constitucional ha validat la sentència absolutòria.