Absoltes l’advocada i la mare acusades de xantatge a un abusador

El Superior va reiterar el que va dictar el Tribunal de Corts, i la mare d’una nena abusada i la seva advocada van quedar absoltes del delicte major de xantatge de què se’ls acusava.

Els fets es remunten al 6 de gener del 2016, a Encamp, on es va viure un episodi d’abús sexual contra una nena per part d’un familiar de la víctima que va realitzar-li tocaments per sota de la samarreta durant la nit de Reis. Segons el que va explicar l’home davant del Tribunal de Corts, el cas va tardar a arribar a la justícia perquè la mare de la nena i la seva advocada haurien demanat 200.000 euros –100.000 per a la mare i 100.000 per a l’advocada– a canvi de no denunciar-lo i haurien estat fent-li xantatge per treure-li els diners. Per aquest motiu, l’acusació particular va demanar dos anys de presó per a la mare, un de ferm i un de condicional, i per a l’advocada va demanar sis mesos de presó condicional, així com un període d’inhabilitació.

El tribunal, però, no va comprar la versió de l’home i va absoldre les dues implicades, que van defensar en tot moment que els xantatges no es van produir i que la tardança per denunciar el cas venia de la relació propera que havien tingut amb l’home, la salut mental de la menor, que es va veure molt ressentida per culpa del que va passar, i l’estat de salut de la dona de l’abusador, que segons l’acusada era fràgil i temien que la denúncia l’afectés excessivament. Amb tot, el cas va arribar a la Batllia el 2018 i l’home va ser condemnat a sis mesos de presó pels tocaments.

Un dels punts més discutits del cas va ser una suposada reunió entre la lletrada implicada i la representació del denunciant en la qual s’hauria produït el xantatge, però el que va passar en aquella trobada no es va poder esclarir, ja que l’advocada va decidir guardar el secret professional i no parlar recomanada pel Col·legi d’Advocats.

Després de conèixer la resolució del tribunal, l’acusació va elevar el cas al Superior, en què es van demanar penes similars per a les acusades, però el segon tribunal també va desestimar la petició de l’home i va tancar el cas.