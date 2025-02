El SAAS redueix el finançament de la formació no planificada per evitar que “s’improvisi”

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Meritxell Cosan, directora del SAAS, ha assenyalat aquesta tarda que la reducció del 50% del finançament de la formació no planificada busca “desincentivar” que el personal sanitari “improvisi”. La branca sanitària de l’USDA ha enviat avui un comunicat on lamenta aquesta reducció: “Considerem què, en l’àmbit sanitari, la formació ha de ser contínua per garantir que estem aplicant els tractaments més segurs i els més avalats per la comunitat. [...] Sostenim la idea que el pressupost de formació no s’ha de tractar com una despesa que cal controlar”. “La formació no planificada és la que genera més dificultats a l’hora d’organitzar els horaris i cobrir les places quan algú se’n vol anar. Com més planificada estigui la formació, menys hores extres s’hauran de pagar. A més, planificar aquest recurs amb anticipació també ens permet poder garantir la màxima qualitat assistencial”, ha expressat Cosan durant la presentació a la premsa de la nova àrea de salut mental infantojuvenil, que passa a tenir habitacions individuals on els pares dels ingressats podran quedar-se a dormir. Actualment, aquesta àrea té quatre pacients hospitalitzats. El centre de dia en suma deu.